Колишньому міністру освіти Табачнику оголосили підозру й вже чекають в СБУ

Колишньому міністру освіти Дмитру Табачнику повідомили про підозру в державній зраді. За даними слідства, він допомагав колаборантам на окупованих частинах Херсонської та Запорізької областей.

Після повномасштабного вторгнення Табачник, будучи в минулому державним діячем, погодився на співпрацю із ФСБ Росії. При цьому він діяв як представник вищих органів влади Росії.

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Чому Табачника підозоюють у державній зраді

За даними слідства, 1 травня він сконтактував колаборантів Володимира Сальдо і Євгена Балицького із заступником міністра охорони здоров'я Росії Андрєєм Плутиницьким для організації процесів у сфері охорони у захоплених населених пунктах.

А 18 червня Табачник листувався з Сальдо для організації зустрічі з "міністром надзвичайних ситуацій" в окупованому Криму для розв'язання питання про створення "служби з надзвичайних ситуацій", підписання "договору" про співпрацю з "Управлінням внутрішніх справ у Херсонській області" та створення служби "112".

25 та 26 липня Табачник відібрав у Сальдо і Балицького інформацію про кількість об'єктів інфтраструктури, навчальних закладів, медичиних установ, виборчих дільниць. На підставі цієї інформації Табачник подав на ім’я заступника голови уряду Росії доповідну записку про необхідність озброєної охорони для цих об’єктів.

Тож тепер ексміністру освіту повідомили про підозру у держзраді в умовах воєнного стану. За це йому загрожує від 15 років за ґратами до довічного ув'язнення з конфіскацією майна.

В Україні продовжують викривати колаборантів: що відомо

У київській електричці жінка просувала "русскій мир", пропонувала ЗСУ скласти зброю і здатися президенту Росії Владіміру Путіну. Решті пасажирів це не сподобалося і вони дали зрадниці гідну відповідь.

21 листопада на Київщині СБУ повідомила про затримання помічника "міністра мвд" псевдореспубліки. Чоловік був у розшуку з 2014 року.

Крім того, нещодавно СБУ повідомила, що 10 бойовиків з квазіреспубліки "ЛНР" та "ДНР" від 13 до 15 років проведуть за ґратами.

Співробітники ДБР знайшли цілий список колаборантів, яких притягнуть до відповідальності за державну зраду. У ньому були вказані ті, хто служив у так званій "поліції" окупантів.

У часи президента Януковича Табачник був міністром освіти і науки. Раніше віцепрем’єром, народним депутатом, главою адміністрації президента Кучми.

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