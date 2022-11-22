Колаборантка очолювала один із навчальних закладів області. При цьому активно впроваджувала російські стандарти в освіті.

Важливо На Харківщині знайшли тисячі російських підручників та атестати

На Харківщині виявили освітянку-колаборантку

Так, прокурори Куп'янської окружної прокуратури спільно зі слідчими поліції вилучили у місцевому ліцеї російські підручники і атестати. При цьому викрили головного "модератора" впровадження російської освіти. Ним була директорка цього закладу освіти.

Перед початком нового навчального року зрадниця отримала від окупаційної адміністрації підручники російського зразка для учнів 1 – 11 класів. Також ця "директорка" відправила вчителів початкових класів на "підвищення кваліфікації" до Росії.

Зрадниці вже повідомили про підозру у колабораціонізмі. Триває досудове розслідування.

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