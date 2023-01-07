Лекго запам'ятати: найкращі короткі тексти колядок для дітей на Різдво

7 січня чимало українців святкують Різдво. Це свято неможливо уявити без колядок.

При цьому вони мають закодовані римовані доброзичення і прохання обдарувати. Які колядки вивчити малечі, читайте у матеріалі.

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Найкращі тексти колядок для дітей на Різдво

Дитячі колядки

***

Коляд, коляд, колядниця,

Добра з медом паляниця,

А без меду не така,

Дайте, дядьку, п'ятака.

Одчиняйте скриньку

Та давайте сливку,

Одчиняйте сундучок

Та давайте п'ятачок.

***

Маленький Ісусик не спить, не дрімає,

Своїми руками світ благословляє.

Світ благословляє в бідній яскині –

Мир вашій хаті і вашій родині.

Нехай вашу хату все горе минає,

А щастя приходить – Христос ся рождає!

***

Коляд, коляд, колядниця,

Добра з медом паляниця,

А без меду не така,

Дайте, тітко, пирога.

А як дасте пирога,

Візьму бика за рога,

Поведу на торжок,

Куплю собі пиріжок.

***

Колядую, колядую,

Ковбасу чую.

Святий вечір!

А в кого, кого?

У діда свого.

Святий вечір!

Дайте ковбасу,

Я додому понесу.

Святий вечір!

Дайте круп'янку,

Потягну під лавку.

Святий вечір!

Дайте кишечку,

З'їм у затишечку

Святий вечір!

***

Ой колядка, колядниця,

Дайте маку і кутиці.

Як не дасте, одкажіте,

Моїх ніжок не знобіте.

Я дитина маленькая,

Моя ніжка босенькая.

Пик, мик,

Дайте колядник пильно,

Бо в ноги зимно.

Прості й короткі колядки

Колядин-дин,

Я, бабусю, один.

Винеси мені пиріжок

Та положи у мішок.

З руками, з ногами,

Щоб бігав за нами.

***

Я маленький пастушок,

По коліна кожушок.

А ви, люди, чуйте,

Коляду рихтуйте:

Яблучка й горішки –

Будуть нам потішки.

***

Колядки для хлопчика

Я маленький хлопчик,

Виліз на стовпчик,

У дудочку граю,

Христа прославляю,

Вас з празником поздоровляю.

***

Я маленький отрочок,

Із'їв куті горщечок,

На узвар поглядаю,

Вас із святом поздравляю.

А ви на це звертайте,

По варенику давайте.

***

Я малий колядничок,

Дайте грошей кулачок,

Дайте грошей повну жменю,

Я сховаю у кишеню.

Не давайте копійки,

Бо дрантиві кишеньки,

А давайте паперові,

Будьте газди гонорові.

Колядки для дівчинки

***

Я маленька паняночка,

Як у саду фіалочка.

Раненько встаю,

Оченята протираю,

З празничком поздравляю!

***

Я дівчинка маленька,

Спідничечка рябенька,

Чобітки коркові,

Будьте з празником здорові!

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Як вивчити колядку з дитиною

Аби ваша дитина вивчила із задоволенням колядку, варто: