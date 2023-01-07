Лекго запам'ятати: найкращі короткі тексти колядок для дітей на Різдво
7 січня чимало українців святкують Різдво. Це свято неможливо уявити без колядок.
При цьому вони мають закодовані римовані доброзичення і прохання обдарувати. Які колядки вивчити малечі, читайте у матеріалі.
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Найкращі тексти колядок для дітей на Різдво
Дитячі колядки
***
Коляд, коляд, колядниця,
Добра з медом паляниця,
А без меду не така,
Дайте, дядьку, п'ятака.
Одчиняйте скриньку
Та давайте сливку,
Одчиняйте сундучок
Та давайте п'ятачок.
***
Маленький Ісусик не спить, не дрімає,
Своїми руками світ благословляє.
Світ благословляє в бідній яскині –
Мир вашій хаті і вашій родині.
Нехай вашу хату все горе минає,
А щастя приходить – Христос ся рождає!
***
Коляд, коляд, колядниця,
Добра з медом паляниця,
А без меду не така,
Дайте, тітко, пирога.
А як дасте пирога,
Візьму бика за рога,
Поведу на торжок,
Куплю собі пиріжок.
***
Колядую, колядую,
Ковбасу чую.
Святий вечір!
А в кого, кого?
У діда свого.
Святий вечір!
Дайте ковбасу,
Я додому понесу.
Святий вечір!
Дайте круп'янку,
Потягну під лавку.
Святий вечір!
Дайте кишечку,
З'їм у затишечку
Святий вечір!
***
Ой колядка, колядниця,
Дайте маку і кутиці.
Як не дасте, одкажіте,
Моїх ніжок не знобіте.
Я дитина маленькая,
Моя ніжка босенькая.
Пик, мик,
Дайте колядник пильно,
Бо в ноги зимно.
Прості й короткі колядки
Колядин-дин,
Я, бабусю, один.
Винеси мені пиріжок
Та положи у мішок.
З руками, з ногами,
Щоб бігав за нами.
***
Я маленький пастушок,
По коліна кожушок.
А ви, люди, чуйте,
Коляду рихтуйте:
Яблучка й горішки –
Будуть нам потішки.
***
Колядки для хлопчика
Я маленький хлопчик,
Виліз на стовпчик,
У дудочку граю,
Христа прославляю,
Вас з празником поздоровляю.
***
Я маленький отрочок,
Із'їв куті горщечок,
На узвар поглядаю,
Вас із святом поздравляю.
А ви на це звертайте,
По варенику давайте.
***
Я малий колядничок,
Дайте грошей кулачок,
Дайте грошей повну жменю,
Я сховаю у кишеню.
Не давайте копійки,
Бо дрантиві кишеньки,
А давайте паперові,
Будьте газди гонорові.
Колядки для дівчинки
***
Я маленька паняночка,
Як у саду фіалочка.
Раненько встаю,
Оченята протираю,
З празничком поздравляю!
***
Я дівчинка маленька,
Спідничечка рябенька,
Чобітки коркові,
Будьте з празником здорові!
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Як вивчити колядку з дитиною
Аби ваша дитина вивчила із задоволенням колядку, варто:
- обирати прості колядки;
- читати книги з колядками, дивитися відео і співати разом;
- показувати дитині мультики з елементами колядування.