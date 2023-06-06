Отримуватимуть президентські стипендії: оголосили переможців Конкурсу імені Яцика

6 червня 2023, 17:05
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Джерело:

МОН

Визначили переможців XXIII Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика. Вони отримуватимуть стипендії Президента України.

Про це свідчить відповідний наказ від 05.06.2023 № 673 МОН. Хто у списку переможців, читайте далі. 

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Оголосили переможців Конкурсу імені Петра Яцика

Серед стипендіатів – учні шкіл та училищ, студенти та курсанти вишів. Загалом 14 переможців конкурсу.

Вони впродовж року, починаючи з 1 вересня 2023, щомісяця отримуватимуть стипендію.


Наказ МОН про призначення стипендій / Міносвіти

Список переможців можна глянути тут. 

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Що відомо про конкурс

  • Міжнародний конкурс знавців української мови імені Петра Яцика – це змагання, яке має на меті утвердження державного статусу української мови, піднесення її престижу серед молоді, виховання поваги до культури і традицій українського народу.
  • За ухвалою "Ліги українських меценатів", конкурсу надано ім'я Петра Яцика, канадського підприємця українського походження, а також засновника та президента благодійного фонду.
  • Вперше конкурс провели 9 листопада 1999 року, а участь в ньому беруть як громадяни України, так і закордонні знавці української мови.
Автор: Марія Волошин