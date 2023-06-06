Про це свідчить відповідний наказ від 05.06.2023 № 673 МОН. Хто у списку переможців, читайте далі.

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Оголосили переможців Конкурсу імені Петра Яцика

Серед стипендіатів – учні шкіл та училищ, студенти та курсанти вишів. Загалом 14 переможців конкурсу.

Вони впродовж року, починаючи з 1 вересня 2023, щомісяця отримуватимуть стипендію.



Наказ МОН про призначення стипендій / Міносвіти

Список переможців можна глянути тут.

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Що відомо про конкурс