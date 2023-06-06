Про це свідчить відповідний наказ від 05.06.2023 № 673 МОН. Хто у списку переможців, читайте далі.
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Оголосили переможців Конкурсу імені Петра Яцика
Серед стипендіатів – учні шкіл та училищ, студенти та курсанти вишів. Загалом 14 переможців конкурсу.
Вони впродовж року, починаючи з 1 вересня 2023, щомісяця отримуватимуть стипендію.
Наказ МОН про призначення стипендій / Міносвіти
Список переможців можна глянути тут.
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Що відомо про конкурс
- Міжнародний конкурс знавців української мови імені Петра Яцика – це змагання, яке має на меті утвердження державного статусу української мови, піднесення її престижу серед молоді, виховання поваги до культури і традицій українського народу.
- За ухвалою "Ліги українських меценатів", конкурсу надано ім'я Петра Яцика, канадського підприємця українського походження, а також засновника та президента благодійного фонду.
- Вперше конкурс провели 9 листопада 1999 року, а участь в ньому беруть як громадяни України, так і закордонні знавці української мови.