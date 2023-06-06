Об этом свидетельствует соответствующий приказ от 05.06.2023 № 673 МОН. Кто в списке победителей читайте дальше.

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Объявили победителей Конкурса имени Петра Яцика

Среди стипендиатов – ученики школ и училищ, студенты и курсанты вузов. В общей сложности 14 победителей конкурса.

Они в течение года, начиная с 1 сентября 2023 года, будут ежемесячно получать стипендию.



Приказ МОН о назначении стипендий / Минобразования

Список победителей можно посмотреть здесь.

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Что известно о конкурсе