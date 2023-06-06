Об этом свидетельствует соответствующий приказ от 05.06.2023 № 673 МОН. Кто в списке победителей читайте дальше.
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Объявили победителей Конкурса имени Петра Яцика
Среди стипендиатов – ученики школ и училищ, студенты и курсанты вузов. В общей сложности 14 победителей конкурса.
Они в течение года, начиная с 1 сентября 2023 года, будут ежемесячно получать стипендию.
Приказ МОН о назначении стипендий / Минобразования
Список победителей можно посмотреть здесь.
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Что известно о конкурсе
- Международный конкурс знатоков украинского языка имени Петра Яцика – это соревнование, целью которого является утверждение государственного статуса украинского языка, поднятие его престижа среди молодежи, воспитание уважения к культуре и традициям украинского народа.
- По определению "Лиги украинских меценатов", конкурсу присвоено имя Петра Яцика, канадского предпринимателя украинского происхождения, а также основателя и президента благотворительного фонда.
- Впервые конкурс провели 9 ноября 1999, а участие в нем принимают как граждане Украины, так и зарубежные знатоки украинского языка.