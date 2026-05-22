В Україні пропонують відновити конкурси на посади директорів шкіл

Освітній омбудсмен Надія Лещик пропонує повернути конкурси на посади керівників шкіл в Україні. Таку ідею вже озвучували й інші освітяни.

Свою позицію Лещик озвучила під час презентації дослідження про ставлення в Україні до реформи "Профільна", інформує Укрінформ.

Чи потрібні конкурси на посади директорів шкіл?

Лещик розповіла, що підтримує відновлення конкурсів на посади директорів, адже вони є ключовими особами під час проведення реформи. Також саме вони відповідають за організацію академічного ліцею та атмосфери у закладі освіти.

Вона каже, що це питання можна обговорювати у громадах. Наприклад, у прикордонних, прифронтових районах. Натомість в інших регіонах варто відновити вищезгадані конкурси.

Лещик також розповіла, що це питання досліджують. І уточнила, що у Чернігові, наприклад, який постійно обстрілює ворог, конкурси проводять. А на заході України громади можуть їх не проводити через воєнний стан.

Цікаво За даними порталу Work.ua, станом на грудень 2025 року середня зарплата директора школи перебувала на рівні 32 500 гривень (+25% за рік).

Що думають про цю ідею в Освітньому комітеті Ради?

Заступник голови Освітнього комітету Ради Сергій Колебошин – теж за повернення конкурсів. При цьому каже, що ці правила треба змінити.

Дуже часто – це просто механізм заведення на посаду необхідної громаді-засновнику людини або виведення людини, яка чимось не влаштовує,

– уточнює нардеп.

І додає, що там, де конкурси відбуваються прозоро, бачимо справді оновлення.

Зверніть увагу! Протягом років кількість учнів в Україні значно скоротилася. У цьому навчальному році у нашій системі освіти навчається близько 3,5 мільйона учнів.

Що казав очільник Освітнього комітету?

Очільник Освітнього комітету Верховної Ради Сергій Бабак писав днями у своєму телеграмі, що треба повертати обов'язковість проведення конкурсів для керівників шкіл.

Він додав, що у 77 % перевірених закладів виявили порушення щодо виконання керівником обов'язків. У 2024 році цей показник становив 60 %.

Найбільш поширеними залишаються порушення, які безпосередньо стосуються права дитини на доступну, безпечну та якісно організовану освіту,

– каже нардеп.

Нагадаємо, що під час воєнного стану в Україні засновник закладу освіти може обирати – призначати на посаду директора школи за конкурсом чи без нього. Зазвичай рішення ухвалюють місцеві управління освіти, зазначає НУШ.