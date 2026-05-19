Не "на корточках": як українською називати цю незручну цікаву позу
Цікаво, що в українській мові є навіть відповідники до певних положень тіла, які відомі нам чомусь лише у російському варіанті. Хоча маємо своє.
Як назвати позицію "на корточках", розповідаємо з посиланням на мовознавця та музиканта Рамі Аль Шаєра.
Як українською називати "на корточках"?
Уявіть собі дитинство: хтось малює крейдою на асфальті, хтось грає в "класики" – і всі сидять "на корточках". Інший, теж калькований варіант – "на картанах". Він відомий і завдяки кінематографу 90-х, переважно російськомовному, де у таких позах велися розмови певного прошарку суспільства, скажемо м'яко – хуліганів з цигаркою (можна ще сказати – дзиґарок) і насінням.
У побуті часто чуємо вислів "сидіти на картанах" – але це калька з російського "на кортах". Українська мова має свої питомі й милозвучні варіанти.
І словники, зокрема ресурс "Горох", наводять нам відповідник:
- Навпочіпки – зігнувши ноги в колінах і тримаючись на пальцях ніг: "Він в тій хвилі побачив Панталаху, що сидів навпочіпки на краєчку даху." (Іван Франко).
Зверніть увагу! Слово "навпочіпки" ми пишемо разом і з наголосом на літеру "о" – навпо́чіпки.
Тому замість "сісти на корточки" слід сказати – присісти навпочіпки.
- "Діти сиділи навпочіпки й малювали на землі."
- "Він присів навпочіпки, щоб роздивитися слід."
- "Хлопці гралися, сидячи навпочіпки біля річки."
У діалектах можна почути й інші варіанти "на кукішках" чи "на куках" – але це вже локальні форми.
Цікаво! У мистецтві є навіть тип античної статуї – Вене́ра (Афроді́та) навпо́чіпки, також Сидяча Венера або Венера-купальниця, що зображує богиню кохання в момент купання в присівши. Таких скульптур чимало у багатьох музеях світу.
Венера (Афродіта) навпочіпки / Вікіпедія
Отже, замість кальки "на картанах" варто казати "навпочіпки". Це слово милозвучне, зрозуміле й закріплене у словниках. Воно передає той самий образ – сидіння низько, на зігнутих ногах.
Які ще позиції тіла називаємо по-російськи?
Якщо ми говоримо про позиції тіла, то "на картанах/на корточках" – не єдина помилка у назві. Є ще кілька кальок, зокрема і у назвах частин тіла та органів.
Типовою помилкою є і – "на четвєреньках".
Накарячки / навкарячки / рачки – на долонях і на колінах. Згадайте, що про немовлят певного віку питають: "Твій уже рачкує?"
- Не озираючись, він накарячки поповз у кущі. (Олесь Донченко).
- Примружившись, Яків навкарачки виліз з канави. (Юрій Збанацький).
"На носочки" – теж калька. Оскільки "носок" в українській мові позначає передню, здебільшого звужену частину багатьох предметів. Саме тому у нас не "носки" (тобто предмет одягу), а – шкарпетки.
Тому маємо своє слово – навшпиньки. Воно утворилося від дієслова "спина́тися" – "підійматися, ставати", пов’язаного з "п’я́сти́(ся), тягнутися". Поступово "спиньки", замінилися фонетично на – "шпиньки".
- Здійнявшись навшпиньки, зриває великі червоні яблука і кладе їх собі до хустки. (Юрій Андрухович).
Знайте своє і говоріть українською!