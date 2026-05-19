Не "на корточках": як українською називати цю незручну цікаву позу

Цікаво, що в українській мові є навіть відповідники до певних положень тіла, які відомі нам чомусь лише у російському варіанті. Хоча маємо своє.

Як назвати позицію "на корточках", розповідаємо з посиланням на мовознавця та музиканта Рамі Аль Шаєра.

Як українською називати "на корточках"?

Уявіть собі дитинство: хтось малює крейдою на асфальті, хтось грає в "класики" – і всі сидять "на корточках". Інший, теж калькований варіант – "на картанах". Він відомий і завдяки кінематографу 90-х, переважно російськомовному, де у таких позах велися розмови певного прошарку суспільства, скажемо м'яко – хуліганів з цигаркою (можна ще сказати – дзиґарок) і насінням.

У побуті часто чуємо вислів "сидіти на картанах" – але це калька з російського "на кортах". Українська мова має свої питомі й милозвучні варіанти.

І словники, зокрема ресурс "Горох", наводять нам відповідник:

Навпочіпки – зігнувши ноги в колінах і тримаючись на пальцях ніг: "Він в тій хвилі побачив Панталаху, що сидів навпочіпки на краєчку даху." (Іван Франко).

Зверніть увагу! Слово "навпочіпки" ми пишемо разом і з наголосом на літеру "о" – навпо́чіпки.

Тому замість "сісти на корточки" слід сказати – присісти навпочіпки.

"Діти сиділи навпочіпки й малювали на землі."

й малювали на землі." "Він присів навпочіпки , щоб роздивитися слід."

, щоб роздивитися слід." "Хлопці гралися, сидячи навпочіпки біля річки."

У діалектах можна почути й інші варіанти "на кукішках" чи "на куках" – але це вже локальні форми.

Цікаво! У мистецтві є навіть тип античної статуї – Вене́ра (Афроді́та) навпо́чіпки, також Сидяча Венера або Венера-купальниця, що зображує богиню кохання в момент купання в присівши. Таких скульптур чимало у багатьох музеях світу.

Венера (Афродіта) навпочіпки / Вікіпедія

Отже, замість кальки "на картанах" варто казати "навпочіпки". Це слово милозвучне, зрозуміле й закріплене у словниках. Воно передає той самий образ – сидіння низько, на зігнутих ногах.

Які ще позиції тіла називаємо по-російськи?

Якщо ми говоримо про позиції тіла, то "на картанах/на корточках" – не єдина помилка у назві. Є ще кілька кальок, зокрема і у назвах частин тіла та органів.

Типовою помилкою є і – "на четвєреньках".

Накарячки / навкарячки / рачки – на долонях і на колінах. Згадайте, що про немовлят певного віку питають: "Твій уже рачкує?"

Не озираючись, він накарячки поповз у кущі. (Олесь Донченко).

Примружившись, Яків навкарачки виліз з канави. (Юрій Збанацький).

"На носочки" – теж калька. Оскільки "носок" в українській мові позначає передню, здебільшого звужену частину багатьох предметів. Саме тому у нас не "носки" (тобто предмет одягу), а – шкарпетки.

Тому маємо своє слово – навшпиньки. Воно утворилося від дієслова "спина́тися" – "підійматися, ставати", пов’язаного з "п’я́сти́(ся), тягнутися". Поступово "спиньки", замінилися фонетично на – "шпиньки".

Навшпиньки – стати, підвестися, звестися на кінчики пальців ніг.

Здійнявшись навшпиньки, зриває великі червоні яблука і кладе їх собі до хустки. (Юрій Андрухович).

