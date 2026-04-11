Корзина чи кошик: з чим люди йдуть до церкви на Великдень;

В українській мові часто трапляється так, що один предмет має кілька назв. Це пояснюється історією, регіональними особливостями та розвитком самої мови. Але викликає сумнів – котре з них правильне.

Яке зі слів правильне в українській мові – "кошик" чи "корзина"

Дивіться також ЧорнОзем чи ЧорнозЕм: більшість українців усе життя наголошують неправильно

Кошик чи корзина – яке слово правильне?

Українська мова багата на варіанти назв одного й того ж предмета. А тому ми часто вагаємося, котре з них правильне. Такий випадок і зі словами – "кошик" чи "корзина", котре з них правильне?

Так називають плетений виріб для зберігання чи перенесення речей. Його роблять із лози, рогозу, дерева, текстилю, металу чи навіть паперу. Кошик може бути практичним або декоративним – частиною інтер’єру.

Цікаво! Кошик має інше значення. Так ще називають міру, що відповідає місткості кошика: "– Носили мені цілими кошиками і сало, і пампушки, і сир, і яйця, і пироги, і горщики вареників, і глечики сметани. (Юрій Логвин)". А ще – суцвіття рослин родини складноцвітих, соняшника, пижма та інших кошикоцвітих.

Це слово ми вживаємо щодня: у побуті, торгівлі, навіть у цифровому світі ("кошик покупок" чи "кошик видалених файлів"). Тож важливо знати, який варіант відповідає сучасним мовним нормам і чи немає тут росіянізму.

Словники нам демонструють наявність обох слів, як синонімів. Але в офіційних текстах, освітніх матеріалах та ЗМІ рекомендовано вживати саме "кошик":

великодній кошик

продуктовий кошик

кошик для білизни

хлібний кошик

Слово "корзина" зустрічається у творах Панаса Мирного, Остапа Вишні, Юрія Яновського:

Мерщій одяглася вона, ухопила корзину і – готова (Панас Мирний).

Українська мова має цілу низку назв для кошика, які відображають регіональні особливості, матеріали, призначення та розміри: верейка, луб'янець, кіш, кобеля, кошіль, кошелина, кошар, кошичок, коробок, козуб, козубня, опалка, плетінка, сапетка, сапет, солом’яник, луб’янець, струга.

Усі ці синоніми можна зустріти як в літературі, так і в фразеологізмах:

"Наговорив три короби гречаної вовни" – про нісенітниці.

"Що ти кошелі мені плетеш" – про вигадки чи обман.

Обидва слова – частина мовної спадщини, але для офіційного й освітнього вжитку варто обирати "кошик". Саме у прикрашений до свята Великодня кошик ви покладете смачні паски, крашанки, кільце ковбаски та цвіклі та підете святити до церкви.