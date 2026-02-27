Що означає "кострубатий": це слово можна використати у багатьох випадках
- Слово "кострубатий" в українській мові може означати нерівну поверхню, незграбну мову, розкуйовджену зовнішність, криві кінцівки або нерівну рослину.
- Це слово також використовується як метафора для чогось недосконалого, але справжнього, нагадуючи, що краса може бути в живому та природному.
Деякі слова в українській мові мають кілька значень. Але чи не найцікавіше – це походження слова, і як його вживання змінилося.
Що означає слово "кострубатий" та коли його казати, розповідаємо з посиланням на ресурс "Горох".
Про що можна сказати "кострубатий"?
В українській мові є таке цікаве слово – "кострубатий", це слово окрім незвичного звучання має чимало ситуацій, коли його можна використати та звучати і точно, і небуденно.
Словники наводять кілька визначень та ситуацій, коли можна казати "кострубатий":
- щось, що має нерівну поверхню, шорстке: "Розташувались тут же, біля річки, під дощем, на кострубатому камінні". (Олесь Гончар).
- про мову чи про стиль – незграбна, недоладна, невправна розмова: "Лист вийшов трохи кострубатий, зате правильний." (Іван Микитенко).
- про зовнішність – розкуйовджене, наїжачене волосся чи брови: "З-під білих кострубатих брів .. визирають добрі, а лукаві очі." (Михайло Коцюбинський).
- про кінцівки людини – криві, покручені від хвороби чи старості: "По якійсь хвилині взяв [Петро] своєю кострубатою рукою за хлопців чуб і повернув до себе." (Іван Багряний).
- про рослину – нерівний, покручений стовбур чи гілля: "Скоро вишикувалась колона – довга, темна, кострубата." (Анатолій Хорунжий).
Походження у слова праслов'янське, оскільки його можна знайти й в інших мовах: болгарська – каструбава́ты "шерехатий, шорсткий"; польська – kostrubaty, чеське – kostrbatý. В основі давнє слово *kostra – "щось остюкувате, гостре".
Корінь "коструб-" споріднений зі словами "коструб" – нерівність, шорсткість та "кострубачитися" – стати незграбним, покрученим. У ньому відчувається образ чогось ламкого, грубого, неоковирного.
А ще "кострицею" називали грубі відходи після обробки льону і конопель, волокна яких ішли на виготовлення тканини.
Слово "кострубатий" — яскравий приклад того, як українська мова вміє передати відчуття нерівності, незграбності чи шорсткості не лише у фізичних речах, а й у стилі, поведінці чи навіть думках.
Про ще один звичай, пов'язаний зі словом, розповідає етнографиня Ідея Олександрівна. У слов'ян-язичників існував звичай проводів весни – похорони Коструба чи похорони Ярила. Ляльку могли спалювати, топити чи розривати на частини. Ця лялька, яку виготовляли з соломи чи костриці і виглядала – кострубато: і гостро, і недоладно.
З цим словом пов'язана і білоруська назва місяця жовтень – кастрічнік, саме в цей період тіпали льон.
Кожне слово має за собою цілу історію чи навіть звичай. Тому "кострубатий" – це не лише опис поверхні чи стилю. Це слово часто використовується як метафора для всього недосконалого, але справжнього. Воно ніби нагадує: краса може бути не лише в гладенькому й відшліфованому, а й у нерівному, живому, природному.
А ви використовуєте це слово у своєму мовленні? Якщо ні – розпочніть уже сьогодні, думаю що нагода точно знайдеться.