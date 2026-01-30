Не кажіть "кот наплакал": українська мова має з десяток крутих відповідників цій фразі

В кожній мові є свої фразеологізми, що відображають певні народні уявлення. Деякі можна перекласти дослівно без втрати змісту, а деякі – ні, і треба шукати відповідники.

Що означає та якими ще фразами можна замінити вислів "як кіт наплакав", розповідаємо з посиланням на osvita.ua.

Як сказати "кот наплакал" українською?

Вислів "как кот наплакал" – один з найвідоміших і його часто можна почути в розмові. Хтось вважає, що походить він з російської мови й означає – "дуже мало", "недостатньо", "майже нічого". Уживається він у розмовному стилі, часто з відтінком жалю чи нарікання, мізер у порівнянні з потребами.

Вираз походить від того, що коти за своєю природою не плачуть сльозами, тому сліз у них майже немає, або вони зовсім відсутні і це спостереження перенесли у народну мудрість.

Що означає фразеологізм: дивись відео

Вислів можна перекласти дослівно і він мало змінить своє звучання та зміст. Однак, в українській мові є низка образних фразеологізмів, які передають ту саму думку і ними можна замінити заюзану фразу:

як кіт наплакав,

як у кота сліз,

як з глистів сльози,

з мізинець,

крапля в морі,

на заячий скік,

як у зайця хвоста,

з комарову ніжку,

на макове зерня,

не густо,

на волосину,

з горобину душу, (мається на увазі горобець, а не горобина , як і "горобина ніч")

із мишачу бідницю.

А ще розгорнутіший варіант: "Багацько, як за шаг часнику" чи "Багацько, як за гріш маку".

Цікаво! Шаг і гріш – це дрібні грошові одиниці, якими користувалися українці в XVII столітті. Шаг дорівнював трьом грошам чи половині копійки. А уже в 1918 році шаг ввели монету – як соту частину гривні УНР. В українських фразеологізмах можна знайти чимало мір, якими користувалися люди.

Цікаво, що деякі з них використовують у народних прикметах, щоб показати міру часу, наприклад: "прибавилося дня на заячий скік" чи "макове зерня".

У літературному чи офіційному стилі краще вживати слова – "обмаль", "мізер", "дуже мало".

Цей фразеологізм є серед переліку висловів, що треба знати для складання НМТ і у цьому випадку треба знати не лише значення, а й варіанти відповідників.