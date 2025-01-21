Як правильно українською сказати "козел отпущения"
- Український мовознавець Олександр Авраменко зауважив, що фраза "козел отпущения" має 2 українські відповідники.
- Також пояснив походження цього вислову.
Українці часто можуть вживати російські фрази. Або ж уникати певних, адже вважають, що таких в нашій мові немає.
Відомий український мовознавець Олександр Авраменко в ефірі "Сніданку з 1+1" назвав одну таку цікаву фразу, щодо якої у вас можуть виникнути сумніви: вживати її чи ні. Це фраза "козел отпущения", зазначає 24 Канал.
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Як українською буде "козел отпущения"
Авраменко запропонував: сьогодні збагачуватимемо свій словник фразеологізмами.
І запитав: "Як називають людину, на яку постійно "звалюють" чужу провину, того, хто відповідає за інших?".
Козел відпущення або ж цап-відбувайло,
– відповів він.
Як українською буде "козел отпущения" / скриншот відео
І додав, що цап-відбувайло все ж звучить колоритніше.
При цьому вчитель розтлумачив, чому, так характеризуючи людину, згадують цапа та ще й відбувайла.
Це біблійний вислів. Він походить з опису особливого староєврейського обряду покладання гріхів усього народу на живого козла,
– уточнив Авраменко.
І додав, що у день відпущення гріхів священник клав руки на голову козла і так покладав на нього гріхи всього народу.
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