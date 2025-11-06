Крижовник чи космачки: котра з назв правильніша для цієї ягоди

Кожна ягода в українській мові має свою назву. Хоча подекуди можна почути російські чи кальковані назви.

Яку українську назву має ягода "крижовник", розповідає 24 Канал, посилаючись на ресурс "Горох".

Дивіться також Не шукайте "говядину" в магазині: це м'ясо українською має аж дві назви

Як називається "крижовник" українською?

Цю соковиту хрумку літню ягоду називають на російський штиб "крижовнік". Це калька з російського "крыжовник", яка не має коріння в українській мовній традиції. Його вживання є прикладом суржику, тобто змішування мов, які проявляються і у назвах ягід, як-от з назвою "голубіка". Назва походить від німецької діалектної назви цієї рослини – Krisdohre ("католицький хрест").

В українській мові ця ягода має милозвучну назву – "аґрус". Це слово зафіксоване в українських словниках ще з XVI століття. Воно означає кущову рослину з колючими гілками та кисло-солодкими ягодами, а також самі ягоди.

Важливо! Це слово пишеться через літеру "ґ", а не "г", тому лише – аґрус.

Існує кілька версій етимології походження, одна з них від латинського "agresta" – незрілий виноград, що перейшло в італійське agresto. Хоча латинська назва рослини – Ribes uva-crispa.

Схожі назви є в інших слов'янських мовах: білоруською – агрэст, чеською – angrešt, словацькою – egreš.

Ну і звичайно не обходиться без діалектичних і місцевих назв в українській мові:

веприна.

вепринник.

оприни.

космачки.

Аґрус – це колюча кущова рослина, висотою до 1,5 м. В Україні аґрус росте в усіх районах. Плоди (несправжня ягода) округлі або довгасті, забарвлені в білий, зелений, жовтий, рожевий, червоний або чорний колір. З зелених і напівстиглих ягід виготовляють компоти і варення. Стиглі ягоди – чудовий десерт і сировина для виробництва мармеладу, соків, вин, начинок для цукерок тощо.

Варення з аґрусу: дивіться відео

Наступного літа обов'язково оберіть для себе рецепт консервації цієї ягоди і пам'ятайте, що називається вона – аґрус.