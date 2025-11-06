Яку українську назву має ягода "крижовник", розповідає 24 Канал, посилаючись на ресурс "Горох".

Як називається "крижовник" українською?

Цю соковиту хрумку літню ягоду називають на російський штиб "крижовнік". Це калька з російського "крыжовник", яка не має коріння в українській мовній традиції. Його вживання є прикладом суржику, тобто змішування мов, які проявляються і у назвах ягід, як-от з назвою "голубіка". Назва походить від німецької діалектної назви цієї рослини – Krisdohre ("католицький хрест").

В українській мові ця ягода має милозвучну назву – "аґрус". Це слово зафіксоване в українських словниках ще з XVI століття. Воно означає кущову рослину з колючими гілками та кисло-солодкими ягодами, а також самі ягоди.

Важливо! Це слово пишеться через літеру "ґ", а не "г", тому лише – аґрус.

Існує кілька версій етимології походження, одна з них від латинського "agresta" – незрілий виноград, що перейшло в італійське agresto. Хоча латинська назва рослини – Ribes uva-crispa.

Схожі назви є в інших слов'янських мовах: білоруською – агрэст, чеською – angrešt, словацькою – egreš.

Ну і звичайно не обходиться без діалектичних і місцевих назв в українській мові:

веприна.

вепринник.

оприни.

космачки.

Аґрус – це колюча кущова рослина, висотою до 1,5 м. В Україні аґрус росте в усіх районах. Плоди (несправжня ягода) округлі або довгасті, забарвлені в білий, зелений, жовтий, рожевий, червоний або чорний колір. З зелених і напівстиглих ягід виготовляють компоти і варення. Стиглі ягоди – чудовий десерт і сировина для виробництва мармеладу, соків, вин, начинок для цукерок тощо.

Наступного літа обов'язково оберіть для себе рецепт консервації цієї ягоди і пам'ятайте, що називається вона – аґрус.