Какое украинское название имеет ягода "крыжовник", рассказывает 24 Канал, ссылаясь на ресурс "Горох".

Как называется "крыжовник" на украинском языке?

Эту сочную хрустящую летнюю ягоду называют на русский манер "крыжовник". Это калька с русского "крыжовник", которая не имеет корней в украинской языковой традиции. Его употребление является примером суржика, то есть смешение языков, которые проявляются и в названиях ягод, как, например с названием "голубика". Название происходит от немецкого диалектного названия этого растения – Krisdohre ("католический крест").

В украинском языке эта ягода имеет благозвучное название – "аґрус". Это слово зафиксировано в украинских словарях еще с XVI века. Оно означает кустовое растение с колючими ветвями и кисло-сладкими ягодами, а также сами ягоды.

Важно! Это слово пишется через букву "г", а не "г", поэтому только – аґрус.

Существует несколько версий этимологии происхождения, одна из них от латинского "agresta" – незрелый виноград, что перешло в итальянское agresto. Хотя латинское название растения – Ribes uva-crispa.

Похожие названия есть в других славянских языках: на белорусском – агрэст, на чешском – angrešt, на словацком – egreš.

Ну и конечно не обходится без диалектических и местных названий в украинском языке:

веприна,

вепринник,

оприни,

космачки.

Крыжовник – это колючее кустовое растение, высотой до 1,5 м. В Украине крыжовник растет во всех районах. Плоды (ненастоящая ягода) округлые или продолговатые, окрашены в белый, зеленый, желтый, розовый, красный или черный цвет. Из зеленых и полузрелых ягод изготавливают компоты и варенье. Спелые ягоды – замечательный десерт и сырье для производства мармелада, соков, вин, начинок для конфет и тому подобное.

Следующим летом обязательно выберите для себя рецепт консервации этой ягоды и помните, что называется она – аґрус.