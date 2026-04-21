Крокус чи шафран: цвітінням яких квітів радують Карпати навесні

Весна в Карпатах має свій особливий знак – полонини, укриті фіолетовими квітами. Туристи йдуть милуватися цим дивом природи, а от у назвах виникає плутанина: хтось каже "крокуси", інші – "шафрани".

Чи є різниця між назвами – "крокус", і "шафран" і у чому вона полягає, розповідаємо з посиланням на СУМ-20.

Дивіться також "Анютині глазки": ці квіти українською називаються цікавіше

Як правильно називати квіти – шафрани чи крокуси?

На клумбах уже відцвіли, але у горах на полонинах, ще тішать фіолетовими килимами та приваблюють туристів квіти – крокуси, чи може – шафрани? Можна почути обидві назви, але чи є котрась з назв помилковою?

Правильно казати і "крокус", і "шафран" – це дві рівнозначні назви однієї й тієї ж рослини роду Crocus. У словниках української мови закріплено обидва варіанти. СУМ-20 та Орфографічний словник фіксують обидва варіанти: шафран як основну назву, крокус – як синонім.

Почнемо з того, що ботанік, кулінар та медик зрозуміють цю назву по-різному. Можна навіть зустріти цікаве твердження: "усі шафрани – це крокуси, але далеко не всі крокуси – це шафран". У садових крокусів рильця марні, а у шафрану – це найдорожча пряність у світі.

Крокус (Crocus) – це величезний рід багаторічних бульбоцибулинних трав'янистих рослин сімейства Ірисові і їх відомо понад 80 видів. Слово походить від давньогрецького kroke – "нитка, волокно", бо висушені рильця квітки нагадують тонкі нитки. У стародавніх греків крокус був символом щастя й ранкової зорі Еос.

А слово "шафран" прийшло через арабське zafaran – "жовтий", бо рильця квітки мають золотистий колір і спеція надає такого кольору страві. Коли ми говоримо "шафран" як про спецію, ми маємо на увазі конкретний вид – Крокус посівний (Crocus sativus).

Зауважте! В українській мові є колір "шафра́новий" чи "шафранний", тобто кольору яєчного жовтка, золота, лимона тощо.

Власне крокуси і поділяються на дві великі групи: ті, що цвітуть ранньою весною, і ті, що розпускаються восени. І шафрани, як спеції квітнуть восени.

У більшості видів крокусів рильця мають жовтий або світло-оранжевий відтінок, вони короткі й зазвичай залишаються всередині квітки, не виходячи за межі пелюсток. А от у Crocus sativus рильця зовсім інші: насичено-червоні, майже криваві за кольором, значно довші (до 3 – 4 сантиметри) і навіть у свіжому вигляді вирізняються характерним гіркувато-пряним запахом.

Цікаво! Крокуси, які квітнуть у Карапатах називають – шафран Гейфеля. Паломництво, щоб помилуватися фіолетовим килимом під час їх цвітіння, туристи влаштовують з кінця березня до середини квітня. А на високогір'ї їх можна зустріти навіть у червні. Найкращі локації: Драгобрат, полонина Боржава, гори Піп Іван та Кострича, Кукул. Рослина внесена до Червоної книги України, тому зривати їх заборонено.

А ще словники наводять ще й діалектичні назви:

крокіс,

просерень,

просерен,

шапран.

Про те, що обидва слова здавна побутують в українській мові свідчить назва села – Шафраннне в Криму та Шафранівка у Полтавській області.

Отже, правильно казати і крокус, і шафран. Якщо ми говоримо про ботаніку і весні квіти, то доречніше – "крокус". Якщо ж про народну традицію чи спецію, то – "шафран". Ще встигнете помилуватися крокусами!