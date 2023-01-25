Українські ветерани зможуть пройти IT-курси та працевлаштуватися в іноземній компанії

У Києві відкривають навчальні IT-курси, на яких зможуть навчатися учасники бойових дій. А у подальшому працевлаштуватися в іноземній компанії.

Про це повідомила заступниця голови КМДА Марина Хонда. Та акцентувала, що проєкт реалізовують завдяки підтримці Нідерландів і благодійного фонду Life Line Ukraine.

Читайте "Ризикуємо втратити ціле покоління": чим небезпечні втрати в освіті України через війну

У Києві ветерани зможуть пройти IT-курси

Навчання почнуть із підготовки тестувальників якості програмного забезпечення. Адже це найшвидший спосіб освоєння нової IT-спеціальності. У майбутньому ветерани також зможуть вивчати інші програми та навички, аби розвивати знання та досвід в IT-секторі.

Також, за словами Хонди, ветерани після успішного проходження курсів гарантовано зможуть працевлаштуватися в іноземній компанії та працювати дистанційно.

Реєстрація на курси вже стартувала. Форму реєстрації, як і вимоги до кандидатів, можна знайти за посиланням.

Цікаво "На крові довели": чи треба було викидати історію України зі списку обов'язкових предметів НМТ

Українці зможуть безкоштовно практикувати англійську