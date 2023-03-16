Мовний омбудсмен просить створити додаткові курси української мови на Одещині

Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь закликав владу Одеси й області збільшити кількість курсів з вивчення української мови. Він вважає, що нинішньої кількості недостатньо для бажаючих відвідувати такі курси.

Кремінь розповів, що зараз в Україні діють понад 450 майданчиків із безоплатного вивчення української мови. Проте в Одесі розташовані лише 18 з них.

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До того ж, опитування показують, що близько 40% мешканців Одеської області вважають, що їхній рівень української мови не дозволяє їм вільно спілкуватися рідною мовою.

Тому омбудсмен вважає, що влада має забезпечити доступ до вивчення української мови.

При кожному університеті, при кожній бібліотеці мають бути безкоштовні або профінансовані з місцевих бюджетів курси та розмовні клуби,

– заявив Кремінь.

Він зазначив, що у 2022 році йому надійшло 186 повідомлень щодо порушення закону про мову в Одеській області. Водночас у 2023 році вже отримали понад 85 звернень.

За словами омбудсмена, найбільш проблемними щодо дотримання мовного закону на Одещині є сфери освіти, обслуговування та транспорту. Також є проблеми серед представників органів місцевої влади.

До слова, раніше з освітньої програми на Одещині прибрали російських письменників. При тому російська мова та література в області мають зникнути повністю, їх не можна буде навіть вивчати факультативно. Але це рішення стосується лише Одеської області, а не обласного центру. В самій Одесі рішення за мером Геннадієм Трухановим.