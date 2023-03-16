Кремень рассказал, что сейчас в Украине действуют более 450 площадок с бесплатного изучение украинского языка. Однако в Одессе расположены всего 18 из них.

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К тому же опросы показывают, что около 40% жителей Одесской области считают, что их уровень украинского языка не позволяет им. свободно общаться на родном языке.

Поэтому омбудсмен считает, что власти должны обеспечить доступ к изучению украинского языка.

При каждом университете, каждой библиотеке должны быть бесплатные или профинансированные из местных бюджетов курсы и разговорные клубы,

– заявил Кремень.

Он отметил, что в 2022 году ему поступило 186 сообщений о нарушении закона о языке в Одесской области. В то же время в 2023 году уже получили более 85 обращений.

По словам омбудсмена, наиболее проблемными по соблюдению языкового закона в Одесской области есть сферы образования, обслуживания и транспорта. Также есть проблемы среди представителей органов местных властей.

К слову, ранее из образовательной программы в Одесской области убрали русских писателей. При этом русский язык и литература в области должны исчезнуть полностью, их нельзя будет даже учить факультативно. Но это решение касается только Одесской области, а не областного центра. В самой Одессе решение по мэру Геннадию Труханову.