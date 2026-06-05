Як сказати "лагер" українською: де помилка у відомому слові

В українській мові трапляються ситуації, коли калькуючи росіянізм, ми ми вживаємо слово,яке має інше значення. Ловили себе на такому?

Що в українській мові називають "лагер" та у чому помилка, коли так називаємо місце скупчення чи відпочинку людей, розповідаємо з посиланням на "Горох".

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Як сказати українською "лагерь"?

Щойно починаються канікули, одразу чуємо: "Дитина поїхала в лагер", "Записалися в літній лагер", "У нас був спортивний лагер". Слово "лагер", що активно вживається в розмовах про дитячий відпочинок, – це росіянізм, калькована форма від "лагерь".

Але українська мова має свій відповідник. Найпоширеніший варіант – табір. Слово "табір" має давнє походження: воно прийшло з тюркських мов – tabur і закріпилося в українській ще в середньовіччі, позначаючи місце тимчасового перебування військ чи поселення.

Саме так кажуть українською, але саме слово має кілька значень:

Місце тимчасового розташування війська поза населеним пунктом – військовий табір.

Роми, які кочують разом, а також їхній стан, обоз – табір ромів. Місце тимчасового розташування великої групи людей; група людей, що перебуває в такому місці – археологічний табір, табір біженців.

Місце, де перебувають військовополонені, в'язні – концентраційний табір.

Суспільно-політичне угруповання; течія, напрям – політичний табір. Група однорідних об'єктів чи підприємств – табір вітряків. Найчастіше сьогодні можна почути "табір", коли розповідають про місце тимчасового проживання чи організованого відпочинку людей. Цікаво, що від цього слова утворилося чимало похідних: "таборувати", "таборування", "таборовий". Наприклад: "Пластуни вирушили на таборування", "У таборовому житті кожен має свої обов'язки". Наметовий табір / Мagnific Тому, розповідаючи про місце, де відпочивала ваша дитина на канікулах, скажіть: дитячий, оздоровчий, спортивний, літній, наметовий – табір. Зверніть увагу! В українській мові є інше слово для позначення канікул, яке було репресоване совітами – вакації. Слово "канікули" походить від латинського "canicula" і прийшло в українську мову через російську з французької, а "вакації" прийшло з польської. Обираймо питоме українське слово! Адже "канікули в таборі" звучать значно природніше, ніж відпочинок у "лагері".

Що таке "лагер" українською?

Слово "лагер" в українській мові справді існує, але воно не є калькою з російського "лагерь", а запозичене з німецької мови. Так називають найпоширеніший у світі тип пива, що займає близько 80–90 відсотків ринку. Його особливість полягає у виробництві методом низового бродіння з подальшим дозріванням за низьких температур.

Назва походить від німецького Lager ("зберігати") або Lagerbier – "пиво, яке дозріває при зберіганні". Зазвичай це легкий, прозорий напій золотистого кольору з гарною стійкою піною, смак якого збалансований, освіжний і має помірну хмелеву гіркоту.

Лагер – це тип пива / Мagnific

Тому не варто плутати місце відпочинку дітей та хмільний напій.