Что в украинском языке называют "лагер" и в чем ошибка, когда так называем место скопления или отдыха людей, рассказываем со ссылкой на "Горох".

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Как сказать по-украински "лагер"?

Только начинаются каникулы, сразу слышим: "Дитина поїхала в лагер", "Записалися в літній лагер", "У нас був спортивний лагер". Слово "лагер", активно употребляется в разговорах о детском отдыхе, – это русинизм, калькированная форма от "лагерь".

Но украинский язык имеет свое соответствие. Самый распространенный вариант – табір. Слово "табір" имеет древнее происхождение: оно пришло из тюркских языков – tabur и закрепилось в украинском еще в средневековье, обозначая место временного пребывания войск или поселения.

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Именно так говорят на украинском, но само слово имеет несколько значений:

Место временного расположения войска вне населенного пункта – військовий табір.

Ромы, которые кочуют вместе, а также их состояние, обоз – табір ромів. Место временного расположения большой группы людей; группа людей, находящаяся в таком месте – археологичний табір, табір беженців.

Место, где находятся военнопленные, узники – концентраційний табір.

Общественно-политическая группировка; течение, направление – политичний табір. Группа однородных объектов или предприятий – табір вітряків. Чаще всего сегодня можно услышать "табір", когда рассказывают о месте временного проживания или организованного отдыха людей. Интересно, что от этого слова образовалось немало производных:"таборувати", "таборування", "таборовий". Например: "Пластуни вирушили на таборування", "У таборовому житті кожен має свої обов'язки". Наметовий табір / Магнифик Поэтому, рассказывая о месте, где отдыхал ваш ребенок на каникулах, скажите: детский, оздоровительный, спортивный, летний, палаточный – табір. Обратите внимание! В украинском языке есть другое слово для обозначения каникул, которое было репрессировано советами – вакации. Слово "каникулы" происходит от латинского "canicula" и пришло в украинский язык через русский из французского, а "вакации" пришло из польского. Давайте выбирать исконно украинское слово! Ведь "каникулы в лагере" звучат значительно естественнее, чем отдых в "лагере".

Что такое "лагер" на украинском?

Слово "лагер" в украинском языке действительно существует, но оно не является калькой с русского "лагерь", а заимствовано из немецкого языка. Так называют самый распространенный в мире тип пива, занимающий около 80–90 процентов рынка. Его особенность заключается в производстве методом низового брожения с последующим созреванием при низких температурах.

Название происходит от немецкого Lager ("хранить") или Lagerbier – "пиво, которое созревает при хранении". Обычно это легкий, прозрачный напиток золотистого цвета с хорошей устойчивой пеной, вкус которого сбалансированный, освежающий и имеет умеренную хмелевую горечь.

Лагер – это тип пива / Магнифик

Поэтому не стоит путать место отдыха детей и хмельной напиток.