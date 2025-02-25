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Освіта Саморозвиток "Щоб не плакать, я сміялась": сильні та правдиві цитати з творів Лесі Українки
25 лютого, 12:19
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"Щоб не плакать, я сміялась": сильні та правдиві цитати з творів Лесі Українки

Марія Волошин
Основні тези
  • Сьогодні відзначають 154 роки з дня народження Лесі Українки, геніальної української письменниці та культурної діячки.
  • Її творчість стала національною гордістю.
  • 24 Канал пропонує сильні цитати з її творів. 

Сьогодні виповнюється 154 роки з дня народження геніальної української письменниці, перекладачки та культурної діячки Лесі Українки. Народилася Лариса Косач (справжнє її ім'я та прізвище) 25 лютого 1871 року в Новограді-Волинському.

Її творчий доробок став не лише національною гордістю, а й всесвітнім надбанням. Тож 24 Канал з нагоди річниці уродин геніальної українки пропонує сильні цитати з її творів. 

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Які сильні цитати з творів Лесі Українки варто знати

Леся Українка завжди згадувала про свій рідний край, де б не була. Загалом Україна у її творчості займає чільне місце.

Головні теми її ранніх ліричних поезій: краса природи, любов до рідного краю, особисті переживання, призначення поета й роль поетичного слова, соціальні та громадські мотиви.

Українку, зокрема, дуже боліла тема бездержавності українського народу. Своєю зброєю вона обрала слово. 

Тож пропонуємо сильні цитати з її творів:

  • Про кохання 

Ні, я жива, я буду вічно жити, я в серці маю те, що не вмира…

  • Словами серденька не одурити…

Що ж! тільки той ненависті не знає, Хто цілий вік нікого не любив!

  • Хто зрікся всього, а себе не зрікся, – не любить той.

Коли дивлюсь глибоко в любі очі,
в душі цвітуть якісь квітки урочі

  • При щирості між людьми, при глибокій і міцній симпатії ніякий риск не страшний!

*****

  • Про Україну

До тебе, Україно, наша бездольная мати,
Струна моя перша озветься.
І буде струна урочисто і тихо лунати,
І пісня від серця поллється.

  • Малоросійство – це не політика і навіть не тактика, лише завжди апріорна і тотальна капітуляція.

Будь проклята кров ледача, не за рідний край пролита.

  • Одвага наша – меч, политий кров'ю.

Не поет, хто забуває
Про страшні народні рани,
Щоб собі на вільні руки
Золоті надіть кайдани!

*****

До теми Як Леся Українка руйнувала стереотипи про нашу країну та які її слова були пророчими

  • Про життя, мрії, цінності

Щоб не плакать, я сміялась.

  • Поки біди не знатимеш, то й розуму не матимеш.

Хто не жив посеред бурі, той ціни не знає силі.

  • Ей! не вчись брехати, бо ти ще молодий! Язика шкода!

Над всіх старшин найстарша правда.

  • Потрібно цінувати те, що маєш, а не те, про що мрієш.

Ні, я хочу крізь сльози сміятись,
Серед лиха співати пісні,
Без надії таки сподіватись,
Жити хочу! Геть думи сумні!