Як українською правильно назвати "лікарство"

Українці часто у своєму мовленні можуть вживати суржик. Навіть якщо говорять про хвороби.

Натомість цього робити в жодному разі не варто. Освіта 24 при цьому допоможе позбутися суржику.

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Як українською сказати "лікарство"

Однак, що цікаво, окремі слова краяни можуть навпаки не вживати, бо вважають суржиковими. Натомість вони є в нашій мові.

Так, цікавим є слово "лікарство". Зауважимо, що воно насправді зафіксоване в українських словниках. Однак є розмовним.

Якщо ж ви хочете сказати чи написати про те, що лікар вам прописав речовини, препарати для лікування, краще вживайте слово "ліки".

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Які "зимові" слова не треба вживати