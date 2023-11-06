Лісовий розповів, як зміниться старша профільна школа

6 листопада 2023, 11:28
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Джерело:

Оксен Лісовий

Недавно очільник МОН Оксен Лісовий подав на громадське обговорення проєкт стандарту профільної середньої освіти. Вона має стартувати у 2027 році.

Однак пілот профільної школи стартує вже 2025 року. Що передбачає проєкт стандарту, читайте далі. 

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Яким буде новий стандарт профільної школи

Проєкт стандарту передбачає, що освітній процес складатиметься з таких сфер:

  • мовно-літературної;
  • математичної;
  • природничої;
  • соціальної і здоров'язбережувальної;
  • технологічної;
  • громадянської та історичної;
  • мистецької;
  • інформатичної;
  • а також фізичної культури.

Старшу школу при цьому планують перетворити з дворічної на трирічну.

Розумієте, що шкільна очна освіта перестала давати дитині базові знання? Це не привід для паніки. Щоб відчути різницю у підході до викладання та забезпечити дитину найкращими навчальними матеріалами, випробуйте дистанційне навчання у школі "Оптіма" або ж зверніться до репетиторів від Optima Academy.

На основі 9 освітніх галузей можна буде обирати предмети та інтегровані курси. Учні 11 – 12-х класів зможуть вивчати профільні предмети у межах близько 600 годин.

Учні та учениці зможуть керувати освітньою траєкторією: обирати профіль і частково предмети для вивчення,
– наголосив міністр освіти. 


Як зміниться старша профільна школа / фото з фейсбук-сторінки Оксена Лісового 

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Що відомо про перехід на 12-річну систему освіти

  • У Міносвіти нагадали: відповідно до освітнього закону, перехід на 12-річну систему шкільної освіти має відбутися у 2027 році.
  • Це передбачає реформа НУШ.
  • Зараз експерти розробляють державний стандарт про профільну старшу школу. Цей документ визначатиме, яким буде навчання у старших класах.
Автор: Марія Волошин