Лісовий заявив, що багато старшокласників виїжджає за кордон

11 жовтня 2024, 13:18
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Автор: Марія Волошин

Джерело:

Korrespondent.net

Багато українських учнів 10 – 11 класів на сьогодні виїжджає за кордон. Зокрема, хлопців.

Про це заявив міністр освіти і науки України Оксен Лісовий під час години запитань до уряду у Верховній Раді 11 жовтня. І розповів, що робить МОН, аби цього не допустити. 

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Лісовий заявив, що старшокласники виїжджають з країни

Міністр заявив, що ключове, що Міносвіти має запропонувати таким учням – це якісна професійна, передвища та вища освіта. Вона і повинна спонукати дітей залишатися в Україні.

Я поділяю вашу тривогу. Ми спонукаємо їх залишатися в Україні різними способами,
– запевнив міністр. 

Він також Лісовий додав, що західна освіта частково міфологізована, а ті виші, до яких їдуть здобувати освіту українські учні, не кращі за українські регіональні заклади вищої освіти.

Цікаво! У межах цієї вступної кампанії до вишів України Міносвіти запустило систему грантів на навчання. У МОН заявляли, що студенти, які отримали хороші бали на НМТ, але не потрапляють на бюджет, можуть піти навчатися на контрактну форму, отримати гроші від держави і частково відшкодувати вартість здобуття освіти.

У Раді заявили, що чимало студентів повернеться з Польщі після навчання 

  • Напередодні нардеп від "Слуги народу" Олег Дунда заявив, що понад 60% українських студентів, які зараз здобувають освіту у Польщі, планують повернутися в Україну після завершення навчання.
  • Мовиться як про хлопців, так і про дівчат.
  • Він вважає, що не треба вважати, що студенти, які поїхали вчитися за кордон, втрачені для нашої держави.
  • При цьому нардеп посилався на дані соціологічного дослідження.
  • І заявив, що студенти не називають обов'язковою умовою для цього мир та спокій в Україні.