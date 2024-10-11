Лісовий заявив, що багато старшокласників виїжджає за кордон

Багато українських учнів 10 – 11 класів на сьогодні виїжджає за кордон. Зокрема, хлопців.

Про це заявив міністр освіти і науки України Оксен Лісовий під час години запитань до уряду у Верховній Раді 11 жовтня. І розповів, що робить МОН, аби цього не допустити.

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Міністр заявив, що ключове, що Міносвіти має запропонувати таким учням – це якісна професійна, передвища та вища освіта. Вона і повинна спонукати дітей залишатися в Україні.

Я поділяю вашу тривогу. Ми спонукаємо їх залишатися в Україні різними способами,

– запевнив міністр.

Він також Лісовий додав, що західна освіта частково міфологізована, а ті виші, до яких їдуть здобувати освіту українські учні, не кращі за українські регіональні заклади вищої освіти.

Цікаво! У межах цієї вступної кампанії до вишів України Міносвіти запустило систему грантів на навчання. У МОН заявляли, що студенти, які отримали хороші бали на НМТ, але не потрапляють на бюджет, можуть піти навчатися на контрактну форму, отримати гроші від держави і частково відшкодувати вартість здобуття освіти.

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