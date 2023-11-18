Її школу спалили росіяни: 8-річна дівчинка до сліз зворушила листом до Миколая

8-річна Люда з Київщини зворушила українців листом до Святого Миколая. Дівчинка попросила подарувати їй нову школу, бо її навчальний заклад у Горенці знищили росіяни у 2022 році.

Очільник МОН Оксен Лісовий повідомив, що на сьогодні учнів цієї школи підвозять до інших закладів освіти або ж вони навчаються дистанційно. Усе тому, що їхній навчальний заклад спалили окупанти.

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8-річна дівчинка до сліз зворушила листом до Миколая

Міністр освіти наголосив: знищення освітньої інфраструктури – один з інструментів ворога.

Так вони хочуть відібрати в наших дітей право на освіту, їхнє дитинство. Але їм нічого не вдасться. Школярі й школярки в Україні та за кордоном мають жагу до навчання – її не відібрати,

– акцентував міністр.

І додав, що українські діти й надалі прагнуть вивчати нове, спілкуватися з однокласниками, розвиватися тощо.

Наші діти не мають просити в Миколая про нові школи, портфелі чи смаколики для захисників. Але в цих листах їхні найпалкіші бажання – перемога і можливість навчатися. А ще – дрони для наших воїнів,

– додав посадовець.

Лісовий також заявив, що стати Миколаєм для дітей, що постраждали через війну, може кожен українець. Варто долучитися до проєкту Олені Святого Миколая – волонтерської ініціативи.

Розумієте, що шкільна очна освіта перестала давати дитині базові знання? Це не привід для паніки. Щоб відчути різницю у підході до викладання та забезпечити дитину найкращими навчальними матеріалами, випробуйте дистанційне навчання у школі "Оптіма" або ж зверніться до репетиторів від Optima Academy

Натомість у Київської ОВА, за словами міністра освіти, вже готують проєкт відбудови ліцею №3 у Горенці.



Лист 8-річної Люди з Київщини до Миколая / фото Олени Гром

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