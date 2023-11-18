Її школу спалили росіяни: 8-річна дівчинка до сліз зворушила листом до Миколая
Джерело:Оксен Лісовий
8-річна Люда з Київщини зворушила українців листом до Святого Миколая. Дівчинка попросила подарувати їй нову школу, бо її навчальний заклад у Горенці знищили росіяни у 2022 році.
Очільник МОН Оксен Лісовий повідомив, що на сьогодні учнів цієї школи підвозять до інших закладів освіти або ж вони навчаються дистанційно. Усе тому, що їхній навчальний заклад спалили окупанти.
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8-річна дівчинка до сліз зворушила листом до Миколая
Міністр освіти наголосив: знищення освітньої інфраструктури – один з інструментів ворога.
Так вони хочуть відібрати в наших дітей право на освіту, їхнє дитинство. Але їм нічого не вдасться. Школярі й школярки в Україні та за кордоном мають жагу до навчання – її не відібрати,
– акцентував міністр.
І додав, що українські діти й надалі прагнуть вивчати нове, спілкуватися з однокласниками, розвиватися тощо.
Наші діти не мають просити в Миколая про нові школи, портфелі чи смаколики для захисників. Але в цих листах їхні найпалкіші бажання – перемога і можливість навчатися. А ще – дрони для наших воїнів,
– додав посадовець.
Лісовий також заявив, що стати Миколаєм для дітей, що постраждали через війну, може кожен українець. Варто долучитися до проєкту Олені Святого Миколая – волонтерської ініціативи.Розумієте, що шкільна очна освіта перестала давати дитині базові знання? Це не привід для паніки. Щоб відчути різницю у підході до викладання та забезпечити дитину найкращими навчальними матеріалами, випробуйте дистанційне навчання у школі "Оптіма" або ж зверніться до репетиторів від Optima Academy.
Натомість у Київської ОВА, за словами міністра освіти, вже готують проєкт відбудови ліцею №3 у Горенці.
Лист 8-річної Люди з Київщини до Миколая / фото Олени Гром
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Скільки навчальних закладів відбудували
- З 24 лютого 2022 року Росія атакувала понад 3,5 тисячі закладів освіти на території нашої держави.
- Половина з них – школи.
- Прем'єр Денис Шмигаль повідомляв, що понад пів тисячі освітніх закладів відбудували.
- І додав, що в Україні не чекають закінчення війни, аби взятися за відбудову закладів освіти.
- У цьому допомагають міжнародні партнери.
- Зокрема, Швеція цими днями виділила на відбудову навчальних закладів у нашій країні близько 6,5 мільйона євро.