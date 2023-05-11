Коли стартують і скільки триватимуть літні канікули у школах Німеччини у 2023 році
Сотні тисяч учнів з України через повномасштабну війну виїхали з батьками до Німеччини. Відповідно до законодавства цієї країни вони змушені відвідувати місцеві школи.
Натомість кожна федеральна земля має інші дати шкільних канікул. Коли розпочинаються літні канікули у 2023 році у школах Німеччини, читайте на 24 Каналі.
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Коли літні канікули у школах Німеччини 2023
У Німеччині у кожній федеральній землі дати завершення навчального року у 2023 році різняться.
За даними Niedersachsen, у Баден-Вюртемберзі літні канікули триватимуть з 27 липня по 9 вересня.
У Берліні учні літом відпочиватимуть з 13 липня по 26 серпня.
У Бремені – з 6 липня по 16 серпня.
У Гамбурзі – з 13 липня по 23 серпня.
Літні канікули в Німеччині 2023 / скриншот payback.de
З повним списком дат літніх канікул у школах Німеччини можна ознайомитися за посиланням.
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Українка розповіла про навчання у німецькій школі
- Українка, яка працює у німецькій школі, розповіла про методи викладання у цій країні. А також уточнила, наскільки важкою є навчальна програма.
- Так, Тетяна Манакова працює у Берліні. Викладає у старшій школі у 7 – 10 класах.
- Жінка каже: предметів у німецькій школі дійсно не так багато. Основні – німецька, англійська, математика. Інші предмети поєднані у курси: біологія, хімія, фізика – NAWI (природничі науки), історія, соціологія, географія – GAWI. Курси охоплюють основні поняття з цих предметів, те що важливо для практики у подальшому житті.
- Мову і літературу не поділяють на окремі предмети, вичитують блоками.
- Заняття тривають до 15:00 години максимум, продовжила українка. Опісля діти вільні до ранку.
- Домашні завдання на вихідні давати заборонено. У цей час учні мають відпочивати.
- Харчування у школах організували так, що під час великої перерви, яка триває годину, учні встигають пообідати та відпочити.
- Опісля можуть відвідувати гуртки чи тренування.