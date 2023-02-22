У Львові китаєць захистив докторську дисертацію українською мовою
Джерело:Львівська політехніка
У Львові 30-річний випускник аспірантури, китаєць Ше Сяньнін захистив дисертацію українською мовою. Таким чином здобув ступінь доктора філософії у Львівській політехніці.
Молодий науковець розповів, що вчити українську мову йому нелегко. Однак розумів, що має опанувати мову країни, в якій навчатиметься.
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У Львові китаєць захистив докторську дисертацію українською
Ше Сяньнін приїхав до міста Лева шість років тому після завершення бакалаврату в університеті провінції Хенань. Спочатку його зарахували на підготовче відділення. Там він вивчав українську мову. Згодом вступив до магістратури на прикладну механіку, опісля – до аспірантури.
Чоловік каже, що міг вибирати країни, де навчатися. Серед України, Білорусі, Молдови, Азербайджану, Казахстану вибрав саме нашу державу. Зокрема тому, зізнається що в нас добре готують інженерів-механіків.
Я знав, що в Україні дуже гарно. Дізнався, що у Львівській політехніці є хороша база з моєї спеціалізації,
– уточнив Ше Сяньнін.
Він, до слова, виграв грант на навчання від Китайського стипендійного центру, після чого отримав китайську стипендію і бюджетне місце (і теж стипендію) у Львівській політехніці.
Темою його дисертації стало "Підвищення ефективності механічного оброблення деталей з титанових сплавів на основі імітаційного моделювання процесу формоутворення". Таку тематику рекомендувала китайська сторона. Паралельно з навчанням у виші Ше Сяньнін викладав китайську мову в Лінгвістично-освітньому центрі Львівської політехніки. Також започаткував співпрацю із Львівською торгово-промисловою палатою. Іноземець зізнався, що йому також дуже подобається місто Лева: прогулянки, архітектура.
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Розповідав китайським журналістам про війну в Україні
Ше Сяньнін при цьому розповів, що батьки благали його повернутися додому, як тільки в Україні розпочалася повномасштабна війна. Натомість він запевняв рідних, що тут усе добре, Політехніка працює.
У перші два місяці (повномасштабної війни, – ред.) на вимогу китайської сторони виїхав до Угорщини. Як тільки стало можливо, без вагань повернувся до Львова. Мій друг у Китаї працює журналістом, то я давав йому кілька коментарів про те, що насправді відбувається в Україні, пояснював йому, яка тут ситуація,
– зізнався чоловік.
Що цікаво, Ше Сяньнін відпочатку великої війни допомагає донатами ЗСУ.
Як уточнює ZAXID.NET, у Львівській політехніці зізналися, що вперше в їхньому університеті китаєць захистив докторську дисертацію українською мовою. Наразі він працюватиме у виші, однак згодом хоче повернутися на батьківщину, аби працювати там викладачем.