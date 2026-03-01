Кумпелі, бровари і кібіцування: як колоритно описати атмосферу матчу львівських "Карпат"

Минулими вихідними на українські стадіони вернувся футболь. Стартувала друга частина чемпіонату України-2025/2026 у Прем'єр-лізі.

Зараз скромно, бо война, але бальони вже напоготові – і всі побігли на копаний м'яч. А 24 Канал при тій нагоді у межах освітньої рубрики "Скажи мені по-галицьки" оповість, як кібіцують ві Львові.

Як уболівають ві Львові?

У тридцять дев'ятій добірці з посиланням на слова зі Словника львівської гвари розповімо вам трохи традицій з життя львівського уболівальника. Трохи поважно і трохи на жарт. Бо у Львові є свої традиції, пісні, гасла – і "зелено-білі леви".

ба́льон – ґумовий м'яч;

кібіцувати – вболівати;

У Львові кібіцують, як ніде в Україні. І то вам не бздура якась, бо то у місті Лева ще 1894 року відбувся перший в українській історії футбольний матч. І ви точно не раз чули ті виспівування "Червоної рути" цілою "Україною" і бачили, як нею грізно котиться зелено-біла або синьо-жовта хвиля.

"Червона рута" у Львові до війни в Україні: відео

Львівські футболісти як порядні галичани перед каждою ігрою ходят до церкви. І ніякі дзигари в писку не тримают. Хто би там вам які бздури не розказував. Михайло не збреше.

бзду́ра – дурниця;

дзи́ґар – сигарета;

Уболівальники теж заходят до церкви перед грою по дорозі на площу Ринок. "Вирахувати" їх можна по біло-зелених шаликах на шиї. Магулянок таких зара між фанатами різних клубів нема: всі "ультрас" і "хулігани" стали в один стрій – такий зара час.



Львівські фанати захищають Україну / фото ФК "Карпати"

Ті, хто ві Львові, може просто зайти по бровар і згадати ті старі добрі часи.

бро́вар – пивоварня, пиво;

шалик – шарф;

магулянка – бійка;



Уболівальники на вулицях Львова до війни / ФК "Карпати"

Ті, хто не розуміє того уболівальницького азарту, кажуть, шо то двадцять два вар'яти по тому стадіоні бігают за бальоном і такі самі ходят на них кікати.

кікати – дивитися;

Уболівальники – завжди вірні своїй команді. Без жартів.



Фанати львівських "Карпат" / ФК "Карпати"

Але, як "Карпати" виграють, то вони леви, а як, не дай Боже, програють, то львівці. І то хай дякують, шо не вівці, як колись казали. І взагалі, хай ліпше того балаку вболівальників в той час не слухають. Бо серцем чують, шо може бути яка ґранда.

Кого-кого, а ворожу агентуру, на львівському стадіоні вираховують на раз-два. Бо навіть діти знають: хто не скаче, той мо…ль.

ба́лак – розмова;

ґра́нда – 1) ганьба; 2) скандал, бійка;

Стадіон – то місце, де можна вдіти зелено-білу вітрівку і шалик, погойкати, здибатися з кумпелями, пустити хвилю і поспівати "Червону руту". Можуть вам навіть пікнік влаштувати. Серйозно.

Уболівальники "Карпат" влаштували пікнік на стадіоні: відео

І нагадати всім, шо колись "совіти" репресували слово "копанка" і лишили нам тілько футбол. Але ми його пам'ятаєм і вертаєм у свій балак і лексикон.

го́йкати – голосно кричати;

здиба́тися – зустрітися;

ку́мпель – приятель;

вітрі́вка – спортивна куртка;

І розказати один другому як місцеві знатоки, шо то був удар по горобцях, а не по воротах і наші нині ніц не форікують.

форікувати – атакувати;



"Шахтар" – "Карпати" / фото гірників

А тиждень тому то взагалі мали здибанку з "шахтарями". Дістати в свої ворота три бальони – і подумали, за "шо їй Бог наказує". У вболівальників штімунг як вітром здуло – згадали слова Братів Гадюківних: "Карпати знов програли в футбол". І пішли по "Корвалол". Але підтримувати "левів" не перестали. Завжди вірні – до кінця.

штімунг – добрий настрій;

льосува́ння – жеребкування;

Ми ж їм всім побажаєм файного льосування у майбутньому: шоб Карпати виграли не раз і прийшов вже той час, шоб "Кубок знов був у Львові і було золото у нас".

Фанати "Карпат" співають гімн клубу: відео