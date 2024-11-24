Акомодуйтеся до холодриги: що на галицькій гварі означають сподні, анцуґ і криси

Львів потрохи огортає зимова атмосфера. Хоча на календарі маємо тілько листопад, але біла зимова ковдра вже застеляє дороги і стежки.

Тому думайте добре не тільки про наближення свят, а й про теплий одяг. Освіта 24 (24 Канал) у рубриці "Скажи мені по-галицьки" натомість розкаже, що треба пам’ятати та зробити перед тим, як йдете на шпацер в таку погоду.

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Що на галицькій гварі означають сподні, анцуґ і криси

У дев'ятій добірці привідчинимо вам трохи завісу передзимового Львова і розкажемо, як в таку погоду не набратися клопотів.

Навіть як не любите зими, вибирайте правильний анцуґ. Хоч-не хоч, а мусимо акомодуватися до холодриги.

тілько – тільки;

акомодуватися – звикати, пристосовуватися;

анцуґ – одяг;

То, як йдете на шпацірґанґ на площу Ринок, не будьте фраєрами: вдівайте крис, теплі сподні і не ходіть на бланк. Бо потім будете хіба витирати смо́ли.

шпацірґанґ – прогулянка;

крис – капелюх;

на бланк – без плаща (пальта);

спо́дні – штани;

смо́ли – соплі;



У Львові засніжило / Inlviv.in.ua

До теми Замовляйте кварґель, клюски і гербату: які цікаві страви "ховають" львівські ресторації

В таку сніжну погоду ві Львові навіть модні кобіти знімають обца́си і ховають в рукавички свої кольорові пазногці. Бо знають, шо потім будуть мати синьо-червоний шнобель.

кобі́та – жінка (заміжня);

обца́си – підбори;

пазно́гці – нігті;

шно́бель – ніс;

Цікаво! Ну а яка вона, львівська мода, і про те, як ходять одіті львівські пані і панове, обов’язково вам розмалюємо в якійсь із добірок.

І ше одне пам’ятайте: як ідете по площі Ринок старою і не завжди рівною бруківкою, - дивіться під ноги. Бо зашпортаєтеся і полетите бузьою в калабаню. Або, не дай Боже, у риншток.

зашпортатися – перечепитися, заплутатися в чомусь;

ри́ншток – рів, каналізація;

бу́зя – личко;

калаба́ня – калюжа;

А як сильно змерзли, то йдіть ліпше в яку ресторацію і попийте гербати з цитрином.

цитрин – лимон;

герба́та – чай.

Там якраз дівчата готуються до ворожінь – бо то свято Андрія вже не за горами. Ми ж у наступній добірці вам розкажемо про всі ті їхні чари і забави.