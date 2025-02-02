Там "Підпільна парцеляція": які закуски у кнайпах Львова збивають з ніг смаком і назвами
- Львівські кнайпи пропонують унікальні закуски з оригінальними назвами, такими як "Підпільна парцеляція", "Волинські шпацери", "Жорік, хенде хох!" та інші.
- Тут вражають відвідувачів різноманітністю страв, зокрема такими як шпундра, холодець з цвіклями, пструг та селедець.
- Про цей весь гастрономічний колорит і читайте у нашій галицькій добірці.
У Львові є чимало цікавих та колоритних кнайп. Тут ви можете продегустувати різноманітні та незвичні страви, наливки і закуски. Вражають вони не лише смаком та виглядом, а й назвами.
Тож 24 Канал у межах освітньої рубрики "Скажи мені по-галицьки" детально розкаже про гастрономічний колорит місцевих потрав і закусок. Бо такі подають тілько ві Львові.
Читайте Гальба ляґера і келішок наливки: що найчастіше замовляють у львівських кнайпах
Які закуски здивують не лише смаком, а й назвами
Якщо ви вже причастилися одним-другим кєлішком моцної галицької наливки, то можна подумати, чим би таким самим смачним її втрамбувати. А вибирати тут є з чого. І ми у сімнадцятій добірці вам про це розкажемо.
- кна́йпа – ресторанчик, забігайлівка;
- стравоспис – стравопис, меню;
- ци́мес – щось дуже добре, смачне;
- знимкувати – фотографувати;
Можете навіть довше погортати стравоспис і трохи його познимкувати, бо такого цимесу і таких назв, як у львівських кнайпах, ви більше ніде не зобачите.
Стравоспис в галицькій кнайпі / "Криївка"
Бо тут вам подадуть такі дива місцевої гастрономії як:
- "Підпільна парцеляція";
- Вареники "Волинські шпацери";
- Шпундра;
- Холодець "Дриглі з цвіклями";
- Салат "Підпільні вакації";
- Кармонадля "Жорік, хенде хох!";
- Закусна м'ясна "Ла-ла-ла-ла-ла-ла".
До теми Схованка партизанів, мордівня і верещака: які секрети "ховає" львівська криївка
Можете замовити собі і яку рибку: пструга чи селедеця. Або навіть якусь фасолю, шпараґі́вку.
- кармана́для – котлета;
- шпацер – прогулянка;
- вакації – канікули;
- шпундра – давня українська народна страва: смажена з цибулею свинина, тушкована із буряками в буряковому квасі;
- цвіклі – буря́чки́ (з хро́ном);
- парцеляція – розподіл землі під забудову;
Страви і закуски в львівських закладах / "Криївка"
- пстру́г – форель;
- селедець – оселедець;
- шпараґі́вка – спаржева квасоля;
- фасо́ля – квасоля;
Як бачите, у львівських кнайпах можна знайти всякі легуміни, навіть не згадуючи про барабольку.
- барабо́ля – картопля;
- пан Е́дзьо – туалет;
Цікаво Вендлини, хабліна і карманадля: дегустуємо смачне їджинє у галицькій ресторації
Тільки не дегустуйте всі на раз, бо потім будете бігти до пана Едзя.
- бро́вар – пивоварня, пиво;
- злеополізуватися – стати львів'янином;
А якщо рука тягнеться за яким броваром, майте стримання, ви вже напилися наливок. Можемо вважати, що чуть навіть злеополізувалися.
- тринґельд – чайові;
- за квадранс дисєта – за 15 хвилин десята;
І маєте на увазі: в кнайпі довго ляси не точіть, а йдіть додому, бо то вже за квадранс дисєта. Тілько не забудьте лишити в кнайпі добрий тринґельд.