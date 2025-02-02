Там "Підпільна парцеляція": які закуски у кнайпах Львова збивають з ніг смаком і назвами

У Львові є чимало цікавих та колоритних кнайп. Тут ви можете продегустувати різноманітні та незвичні страви, наливки і закуски. Вражають вони не лише смаком та виглядом, а й назвами.

Тож 24 Канал у межах освітньої рубрики "Скажи мені по-галицьки" детально розкаже про гастрономічний колорит місцевих потрав і закусок. Бо такі подають тілько ві Львові.

Читайте Гальба ляґера і келішок наливки: що найчастіше замовляють у львівських кнайпах

Які закуски здивують не лише смаком, а й назвами

Якщо ви вже причастилися одним-другим кєлішком моцної галицької наливки, то можна подумати, чим би таким самим смачним її втрамбувати. А вибирати тут є з чого. І ми у сімнадцятій добірці вам про це розкажемо.

кна́йпа – ресторанчик, забігайлівка;

стравоспис – стравопис, меню;

ци́мес – щось дуже добре, смачне;

знимкувати – фотографувати;

Можете навіть довше погортати стравоспис і трохи його познимкувати, бо такого цимесу і таких назв, як у львівських кнайпах, ви більше ніде не зобачите.



Стравоспис в галицькій кнайпі / "Криївка"

Бо тут вам подадуть такі дива місцевої гастрономії як:

"Підпільна парцеляція";

Вареники "Волинські шпацери";

Шпундра;

Холодець "Дриглі з цвіклями";

Салат "Підпільні вакації";

Кармонадля "Жорік, хенде хох!";

Закусна м'ясна "Ла-ла-ла-ла-ла-ла".

До теми Схованка партизанів, мордівня і верещака: які секрети "ховає" львівська криївка

Можете замовити собі і яку рибку: пструга чи селедеця. Або навіть якусь фасолю, шпараґі́вку.

кармана́для – котлета;

шпацер – прогулянка;

вакації – канікули;

шпундра – давня українська народна страва: смажена з цибулею свинина, тушкована із буряками в буряковому квасі;

цвіклі – буря́чки́ (з хро́ном);

парцеляція – розподіл землі під забудову;



Страви і закуски в львівських закладах / "Криївка"

пстру́г – форель;

селедець – оселедець;

шпараґі́вка – спаржева квасоля;

фасо́ля – квасоля;

Як бачите, у львівських кнайпах можна знайти всякі легуміни, навіть не згадуючи про барабольку.

барабо́ля – картопля;

пан Е́дзьо – туалет;

Цікаво Вендлини, хабліна і карманадля: дегустуємо смачне їджинє у галицькій ресторації

Тільки не дегустуйте всі на раз, бо потім будете бігти до пана Едзя.

бро́вар – пивоварня, пиво;

злеополізуватися – стати львів'янином;

А якщо рука тягнеться за яким броваром, майте стримання, ви вже напилися наливок. Можемо вважати, що чуть навіть злеополізувалися.

тринґельд – чайові;

за квадранс дисєта – за 15 хвилин десята;

І маєте на увазі: в кнайпі довго ляси не точіть, а йдіть додому, бо то вже за квадранс дисєта. Тілько не забудьте лишити в кнайпі добрий тринґельд.