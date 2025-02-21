Не лише пляцки і філіжанка: які цікаві слова відразу асоціюються зі Львовом

Мова – це культурне багатство кожного народу. Її окремою окрасою є діалекти, адже вони демонструють різноманіття та колорит мови.

Іноді почуєш одне лише слово – і воно відразу нагадує певний регіон чи місто. І з нагоди Міжнародного дня рідної мови Освіта 24 продемонструє вам це на прикладі львівської ґвари у межах освітньої рубрики "Скажи мені по-галицьки".

Читайте "Львів – мій колєґа": які гонорові галицькі слівця вас зачарують

Які цікаві слова нагадають вам про Львів

У двадцятій добірці розкажемо, які цікаві слова з місцевої говірки відразу нагадають вам про Львів чи Галичину. Адже українська мова, яку формували століттями, має чим дивувати. Отож згадуйте чи запам'ятовуйте.

У Львові каву п'ють з філіжанки в рестораціях, їдять там пляцки і андрути.

Філіжа́нка – горнятко, чашка;

андру́ти – вафлі;

пляцок – 1) солодкий пиріг; 2) корж; 3) щось плескате;

цвібак – бісквіт;

цукорок – цукерка;

бомбо́ни – цукерки;

вуйко – дядько;

герба́та – чай;

ґаляре́тка – желе;

мармуля́да – варення;



Пляцки в львівських рестораціях / фото Марії Волошин

Львів'яни ходять на спацер на вакаціях – навіть коли містом ходять батяри.

спа́цер – пішохідна прогулянка;

офе́рта – пропозиція;

фа́йно – добре;

вака́ції – канікули;

вицє́чка – екскурсія, мандрівка;

дві́рець – вокзал;

ва́р’ят – божевільний;

батяри – ба́тяр – шибеник, хуліган, шукач пригод;

фра́єр – чудак;

До теми "Квіткою наснишся синьоокою": якими мелодійними словами вражав у піснях легендарний Івасюк

І не просто ходять на вицєчки, а вдівають найладнішу маринарку і мешти.

колєжа́нка – колега жіночої статі;

кобі́та – жінка (заміжня);

ме́шти – туфлі;

спо́дні – штани;

Бо тілько ві Львові ви з кимось здибаєтеся в кнайпі і дегустуєте місцеве їджинє в криївці. І обов'язково – місцеві наливки.



Наливки в львівських рестораціях / фото Марії Волошин

здиба́тися – зустрітися;

рестора́ція – ресторан;

кна́йпа – ресторанчик, забігайлівка;

ї́джинє – пожива, страва;

бу́льба – картопля;

баня́к – каструля;

криївка – підземне сховище;

Цікаво! Львівська ґвара (говірка, балак) – це сукупність українських, польських, німецьких, єврейських, угорських і навіть англійських слів. Вона десятиліттями формувалась на території сучасного Львова і до сьогодні поширена серед його мешканців.



Львівський краєвид / Depositphotos

Тож, якщо ви думаєте, куди б на вихідні втекти від метушні світу, обирайте смачний, затишний та колоритний Львів. Бо де ще зобачите та почуєте таку красоту – тілько ві Львові.