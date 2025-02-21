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Освіта Саморозвиток Не лише пляцки і філіжанка: які цікаві слова відразу асоціюються зі Львовом
21 лютого, 16:45
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Не лише пляцки і філіжанка: які цікаві слова відразу асоціюються зі Львовом

Марія Волошин
Основні тези
  • Львів приваблює своєю атмосферою, що робить його ідеальним місцем для відпочинку від метушні, з унікальними краєвидами і можливістю почути місцеву ґвару.
  • Окремі слова з місцевої говірки відразу нагадають вам про це місто. 
  • Тож Освіта 24 пропонує найпопулярніші. 

Мова – це культурне багатство кожного народу. Її окремою окрасою є діалекти, адже вони демонструють різноманіття та колорит мови.

Іноді почуєш одне лише слово – і воно відразу нагадує певний регіон чи місто. І з нагоди Міжнародного дня рідної мови Освіта 24 продемонструє вам це на прикладі львівської ґвари у межах освітньої рубрики "Скажи мені по-галицьки". 

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Які цікаві слова нагадають вам про Львів

У двадцятій добірці розкажемо, які цікаві слова з місцевої говірки відразу нагадають вам про Львів чи Галичину. Адже українська мова, яку формували століттями, має чим дивувати. Отож згадуйте чи запам'ятовуйте. 

У Львові каву п'ють з філіжанки в рестораціях, їдять там пляцки і андрути. 

  • Філіжа́нка – горнятко, чашка;
  • андру́ти – вафлі;
  • пляцок – 1) солодкий пиріг; 2) корж; 3) щось плескате;
  • цвібак – бісквіт;
  • цукорок – цукерка;
  • бомбо́ни – цукерки;
  • вуйко – дядько;
  • герба́та – чай;
  • ґаляре́тка – желе;
  • мармуля́да – варення;


Пляцки в львівських рестораціях / фото Марії Волошин

Львів'яни ходять на спацер на вакаціях – навіть коли містом ходять батяри. 

  • спа́цер – пішохідна прогулянка;
  • офе́рта – пропозиція;
  • фа́йно – добре;
  • вака́ції – канікули;
  • вицє́чка – екскурсія, мандрівка;
  • дві́рець – вокзал;
  • ва́р’ят – божевільний;
  • батяри – ба́тяр – шибеник, хуліган, шукач пригод;
  • фра́єр – чудак;

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І не просто ходять на вицєчки, а вдівають найладнішу маринарку і мешти. 

  • колєжа́нка – колега жіночої статі;
  • кобі́та – жінка (заміжня);
  • ме́шти – туфлі;
  • спо́дні – штани;

Бо тілько ві Львові ви з кимось здибаєтеся в кнайпі і дегустуєте місцеве їджинє в криївці. І обов'язково – місцеві наливки. 


Наливки в львівських рестораціях / фото Марії Волошин 

  • здиба́тися – зустрітися;
  • рестора́ція – ресторан;
  • кна́йпа – ресторанчик, забігайлівка;
  • ї́джинє – пожива, страва;
  • бу́льба – картопля;
  • баня́к – каструля;
  • криївка – підземне сховище;

Цікаво! Львівська ґвара (говірка, балак) – це сукупність українських, польських, німецьких, єврейських, угорських і навіть англійських слів. Вона десятиліттями формувалась на території сучасного Львова і до сьогодні поширена серед його мешканців.


Львівський краєвид / Depositphotos

Тож, якщо ви думаєте, куди б на вихідні втекти від метушні світу, обирайте смачний, затишний та колоритний Львів. Бо де ще зобачите та почуєте таку красоту – тілько ві Львові. 