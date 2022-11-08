У Львові "замінували" школи
8 листопада 2022 , 11:21Читать новость на русском
Джерело:Ігор Зінкевич
У Львові "замінували" навчальні заклади. Інформацію про "мінування" отримали зранку 8 листопада анонімно.
Повідомлення про замінування отримали о 10:15. Перевіряти інформацію взялися правоохоронці.
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У Львові "замінували" школи
Інформацію підтвердила речниця поліції Львівської області, Світлана Добровольська, передає "Еспресо.Захід".
Є таке повідомлення, зараз працюють усі відповідні спецслужби заради безпеки дітей,
– наголосила речниця.
Як відомо, "замінували" щонайменше три ліцеї і три школи у Львові, а також школу у Винниках.
У Львові "замінували" школи: дивіться відео
Днями "замінували" школу у Рівному
- 1 листопада 23 – тю школу "замінували" у Рівному.
- Про це повідомив міський голова Олександр Третяк. Усіх людей з місця пригоди евакуювали.
- На місці працювали оперативні служби.
- Зауважимо, станом на ранок 1 листопада у Рівному та по всій Україні тривала повітряна тривога.
До теми У Києві "замінували" усі школи
Тривожне повідомлення отримували й у Києві
- У кінці вересня тривожне повідомлення про "замінування" отримала і школа на Осокорках.
- Згодом – заклади освіти на Троєщині та в Печерському районах Києва.
- На місці події працювали поліція та відповідні служби.