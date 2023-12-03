Патріотичне виховання дуже важливе, – Садовий про стрілецьку лігу школярів у Львові

У Львові поступово запроваджують змагання зі стрільби серед учнів – шкільні стрілецькі ліги. Вже навіть провели перші змагання, де за перемогу учні 9 – 11 класів змогли отримати нагороди та призи.

Зокрема, такі стрілецькі змагання допомагають виховувати справжній патріотизм, починаючи зі школи. Такими думками з 24 Каналом поділився міський голова Львова Андрій Садовий, зауваживши, що учнів також навчатимуть керувати дронами та конструювати їх.

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Як школярі реагують на стрілецькі ліги

"Патріотичне виховання цьогоріч одне з пріоритетів. У нас є достатня кількість центрів, ми будемо їх розширювати. Яке завдання? Щоб усі українці вміли володіти зброєю, тому що Росія була, є і буде джерелом агресії та небезпеки. На ментальному рівні росіяни прекрасно відчувають дух українців", – наголосив міський голова Львова.

Ще близько сотні років тому у Львові заснували національну скаутську організацію "Пласт". Метою якої є сприяти всебічному патріотичному вихованню та самовихованню української молоді.

На початках "Пласт" зароджувався як парамілітарна організація, а вже в українську добу її зробили пацифістичною – спокійною та мирною.

Я спілкувався з дітьми, які брали участь та перемагали у стрільбі. Знаєте, побачив захоплення та бажання повторити другий, третій раз. Тому це буде системний процес – і навчання, і змагання,

– зауважив Садовий.

17 тисяч львівських школярів взяли участь у шкільних стрілецьких лігах/ Фото з телеграму Андрія Садового

Планують розширити спектр навчань серед учнів

За словами Садового, стрілецькі заняття будуть системно запроваджувати у всіх львівських школах. Діти надзвичайно радіють, бо завдяки змаганням отримують призи та нагороди й одночасно вчаться патріотичного виховання.

У змаганнях брали участь учні 9 – 11 класів, зокрема багато дівчаток. З 2024 року планують розширити спектр – взяти школярів з 8 класу.

Фізичній підготовці важливо приділяти більше уваги. Якщо порівняти розвиток дитини сьогодні та 30 років тому, то стає сумно. Сьогодні фізичний стан дітей набагато гірший,

– зауважив Андрій Садовий.

Тому у Львові приділятимуть більше уваги фізичним заняттям.

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У Львові школярів вчитимуть керувати дронами

Крім того, у Львові розпочинають навчати дітей володіти дронами. Наступний крок – вчитися збирати "пташки". Потроху відповідні заняття впроваджують у шкільну програму.

Ми повинні бути сильними. Наша сила – в нас самих. Світ належить сильним,

– процитував Садовий слова Степана Бандери.

Під час війни з Росією вміти кожному стріляти та керувати дроном – це хороше вміння, яке дозволяє впевненіше почуватися в боротьбі з ворогом.

Ми як місто зараз багато купуємо дронів та передаємо нашим хлопцям на передову. Один дрон – це врятоване життя. Тому ця політика починається зі школи та рухається до підтримки наших військових,

– підсумував Андрій Садовий.

Садовий про шкільну стрілецьку лігу: дивитися відео

На уроках "Захист України" учнів навчатимуть керувати дронами

Нещодавно Міністерство освіти та науки оголосило про оновлення шкільної дисципліни "Захист України", де заплановано включити навчання керування дронами, основ тактичного мислення, розуміння взагалі простору, як такого.

Далі кожен учень буде мати базові навички та зможе свідомо обрати військову або цивільну спеціальність з керування, вироблення, конструювання чи модернізації дронів.