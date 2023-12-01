Такі результати продемонструвало дослідження Державної служби якості освіти. Його провели у 82 громадах нашої країни.
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У якому форматі працювала більшість українських шкіл цієї осені
Так, відповідно до результатів дослідження, у 61% шкіл діти вчилися очно, у 24% – змішаному форматі, у 15% – дистанційно.
У порівнянні з минулим навчальним роком, кількість шкіл, які працювали офлайн, збільшилася на 14%.
Найбільше закладів освіти, у яких зараз організували дистанційне навчання, працюють у Херсонській, Запорізькій, Харківській та Миколаївській областях.
Основні причини, які не дозволяють запровадити у школах на цих територіях очне навчання, – небезпечна ситуація у регіоні, відсутність або неналежно облаштовані укриття, пошкодження будівель шкіл, розташування навчальних закладів на ТОТ.
Раніше ми також розповідали про те, чи мають право батьки забрати дитину зі шкільного укриття у час тривоги ще до відбою. У Міносвіти дали відповідь на це поширене питання.