Такі результати продемонструвало дослідження Державної служби якості освіти. Його провели у 82 громадах нашої країни.

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У якому форматі працювала більшість українських шкіл цієї осені

Так, відповідно до результатів дослідження, у 61% шкіл діти вчилися очно, у 24% – змішаному форматі, у 15% – дистанційно.

У порівнянні з минулим навчальним роком, кількість шкіл, які працювали офлайн, збільшилася на 14%.

Найбільше закладів освіти, у яких зараз організували дистанційне навчання, працюють у Херсонській, Запорізькій, Харківській та Миколаївській областях.

Основні причини, які не дозволяють запровадити у школах на цих територіях очне навчання, – небезпечна ситуація у регіоні, відсутність або неналежно облаштовані укриття, пошкодження будівель шкіл, розташування навчальних закладів на ТОТ.

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Раніше ми також розповідали про те, чи мають право батьки забрати дитину зі шкільного укриття у час тривоги ще до відбою. У Міносвіти дали відповідь на це поширене питання.