Такие результаты показало исследование Государственной службы качества образования. Его провели в 82 общинах нашей страны.
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В каком формате работало большинство украинских школ этой осенью
Так, согласно результатам исследования, у 61% школ дети учились очно, у 24% – смешанном формате, у 15% – дистанционно.
По сравнению с прошлым учебным годом, количество школ, работавших в автономном режиме, увеличилось на 14%.
Больше всего учебных заведений, в которых сейчас организовали дистанционное обучение, работают в Херсонской, Запорожской, Харьковской и Николаевской областях.
Основные причины, которые не позволяют ввести в школах на этих территориях очное обучение – опасная ситуация в регионе, отсутствие или ненадлежаще обустроенные укрытия, повреждения зданий школ, расположение учебных заведений на ВТО.
Раньше мы тоже рассказывали о том, имеют ли право родители забрать ребенка из школьного укрытия во время тревоги еще до отбоя. В Минобразования ответили на этот распространенный вопрос.