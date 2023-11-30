Все-таки окончательное решение принимает директор учебного заведения. Ведь это он отвечает за жизнь учащихся на территории школы, напомнил заместитель главы МОН Украины Андрей Сташкив, информирует SPRAVDI.

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Могут ли родители забрать ребенка из школы во время тревоги

Так, чиновник посоветовал родителям дождаться окончания тревоги и тогда забирать детей домой.

МОН при этом не рекомендует выпускать учащихся из укрытия до отбоя даже если есть соответствующее заявление родителей. Все потому, что учитель в это время несет ответственность за безопасность детей.

Также педагог не может требовать у родителей увести ребенка из укрытия до отбоя тревоги. В случае такой ситуации родители могут обратиться к директору школы или в отдел образования.

Если тревога застала ребенка по дороге в школу, он должен пройти в ближайшее укрытие, уточнил Сташкив. И добавил, что именно местные власти решают, будут ли укрытия доступны круглосуточно. Вместо того, будут ли пускать в хранилище посторонних, решает каждое учебное заведение самостоятельно.

К слову, в школе может находиться столько человек одновременно во время учебы, сколько может вместить хранилище этого заведения.

Также Сташкив напомнил: в укрытии должны быть места для сидения, питьевая вода, техническая вода, запас продуктов, контейнеры для продуктов, резервное освещение, туалет, аптечка, огнетушители, инструменты, средства связи.