В частности, такие стрелковые соревнования помогают воспитывать подлинный патриотизм, начиная со школы. Такими мыслями с 24 Каналом поделился городской голова Львова Андрей Садовый, отметив, что учеников также будут учить управлять дронами и конструировать их.

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Как школьники реагируют на стрелковые лиги

"Патриотическое воспитание в этом году один из приоритетов. У нас есть достаточное количество центров, мы будем их расширять. Какая задача? Чтобы все украинцы умели владеть оружием, потому что Россия была, есть и будет источником агрессии и опасности. На ментальном уровне россияне прекрасно чувствуют дух украинцев", – подчеркнул городской голова Львова.

Еще около сотни лет назад во Львове была основана национальная скаутская организация "Пласт". Целью которой является содействие всестороннему патриотическому воспитанию и самовоспитанию украинской молодежи.

В начале "Пласт" зарождался как парамилитарная организация, а уже в украинские сутки ее сделали пацифистической – спокойной и мирной.

Я общался с детьми, которые участвовали и побеждали в стрельбе. Знаете, увидел восторг и желание повторить второй, третий раз. Поэтому это будет системный процесс – и обучение, и соревнование,

– заметил Садовый.

17 тысяч львовских школьников приняли участие в школьных стрелковых лигах/ Фото с телеграма Андрея Садового

Планируется расширить спектр учений среди учащихся

По словам Садового, стрелковые занятия будут системно вводить во всех львовских школах. Дети очень радуются, потому что благодаря соревнованиям получают призы и награды и одновременно учатся патриотическому воспитанию.

В соревнованиях принимали участие учащиеся 9 – 11 классов, в том числе многие девушки. С 2024 года планируется расширить спектр – взять школьников из 8 класса.

Физической подготовке важно уделять больше внимания. Если сравнить развитие ребенка сегодня и 30 лет назад, то становится грустно. Сегодня физическое состояние детей гораздо хуже,

– заметил Андрей Садовый.

Поэтому во Львове уделят больше внимания физическим занятиям.

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Во Львове школьников будут учить управлять дронами

Кроме того, во Львове начинают учить детей владеть дронами. Следующий шаг – учиться собирать "птички". Постепенно соответствующие занятия внедряются в школьную программу.

Мы должны быть сильными. Наша сила – в нас самих. Мир принадлежит сильным,

– процитировал Садовый слова Степана Бандеры.

Во время войны с Россией уметь каждому стрелять и управлять дроном – это хорошее умение, позволяющее более уверенно чувствовать себя в борьбе с врагом.

Мы как город сейчас много покупаем дронов и передаем нашим ребятам на передовую. Один дрон – это спасенная жизнь. Поэтому эта политика начинается со школы и движется к поддержке наших военных,

– подытожил Андрей Садовый.

Садовый о школьной стрелковой лиге: смотреть видео

На уроках "Защита Украины" учеников будут учить руководить дронами

Недавно Министерство образования и науки объявило об обновлении школьной дисциплины "Защита Украины", где планируется включить обучение управлению дронами, основ тактического мышления, понимания вообще пространства, как такового.

Далее каждый учащийся будет иметь базовые навыки и сможет сознательно выбрать военную или гражданскую специальность по управлению, выработке, конструированию или модернизации дронов.