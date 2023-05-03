Робив наукову кар'єру, використовуючи підроблені дипломи: затримали завкафедри львівського вишу

Правоохоронці викрили завкафедри львівського вишу, який використовував підроблені дипломи для будівництва наукової кар'єри. Чоловікові загрожує до 8 років у в'язниці.

Псевдонауковця викрили слідчі відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління поліції Львівщини спільно з оперативниками Управління СБУ у Львівській області, за процесуального керівництва Львівської облпрокуратури.

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Псевдонауковець незаконно отримував виплати

Правоохоронці встановили, що у 2009 році мешканець Львівського району, якому на той час було 45 років, аби влаштуватися на роботу в один з вишів Львівщини, надав підроблений диплом кандидата юридичних наук, нібито виданий йому престижним столичним університетом. Отримавши посаду, він регулярно отримував усі передбачені виплати.

У 2012 році зловмисник надав керівництву вишу ще один підроблений диплом того ж столичного університету, однак вже доктора юридичних наук. Після цього він отримав вчене звання професора та підвищення по службі.

У цьому навчальному закладі зловмисник пропрацював до 2016 року, після чого перейшов на роботу в інший львівський виш, де до 2022 року очолював одну з кафедр.

Від початку своєї "наукової" діяльності завдяки підробленим дипломам підозрюваний отримував:

вчені звання доцента та професора,

наукові ступені кандидата наук та доктора наук,

почесне наукове звання.

При цьому йому регулярно нараховувались та виплачувались усі відповідні доплати. Загалом сума незаконних виплат, які отримав зловмисник за ці роки, становить близько 700 тисяч гривень,

– розповіли у поліції.



У завкафедри були підроблені дипломи / Фото поліції Львівщини

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Зловмиснику загрожує до 8 років за ґратами

Правоохоронці повідомили чоловікові про підозру у:

підробленні документів, печаток, штампів та бланків, збуті чи використанні підроблених документів, печаток, штампів;

шахрайстві.

Максимальне покарання, передбачене санкціями статей, – позбавлення волі терміном до 8 років. Досудове розслідування вже завершилося. Правоохоронці скерували обвинувальний акт на розгляд суду.

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