Як правильно українською назвати "лєсніцу"

Українці часто не знають, як правильно назвати ту чи іншу річ українською мовою. Тому засмічують своє мовлення суржиком.

Одним із таких слів, які не варто вживати, є "лєсніца". Освіта 24 натомість розповість, як правильно сказати українською.

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Як правильно сказати "лєсніца" українською мовою

В українській мові слово "лєсніца" має кілька відповідників. До слова, це ще раз підкреслює багатство нашої мови порівняно з російською. Зокрема, такі:

сходи – якщо говорите про споруду, пристосування з горизонтальних виступів або щаблів, на які ступають, піднімаючись куди-небудь або спускаючись звідкись;

східці – те саме, що сходи;

драбина – пристрій з двох поздовжніх жердин, частин мотузки тощо, скріплених рядом поперечок, що використовується для піднімання або спускання куди-небудь.

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Як українською буде "лєснічна площадка"