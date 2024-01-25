Як правильно українською назвати "лєсніцу"
25 січня 2024, 22:34Читать новость на русском
Українці часто не знають, як правильно назвати ту чи іншу річ українською мовою. Тому засмічують своє мовлення суржиком.
Одним із таких слів, які не варто вживати, є "лєсніца". Освіта 24 натомість розповість, як правильно сказати українською.
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Як правильно сказати "лєсніца" українською мовою
В українській мові слово "лєсніца" має кілька відповідників. До слова, це ще раз підкреслює багатство нашої мови порівняно з російською. Зокрема, такі:
- сходи – якщо говорите про споруду, пристосування з горизонтальних виступів або щаблів, на які ступають, піднімаючись куди-небудь або спускаючись звідкись;
- східці – те саме, що сходи;
- драбина – пристрій з двох поздовжніх жердин, частин мотузки тощо, скріплених рядом поперечок, що використовується для піднімання або спускання куди-небудь.
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Як українською буде "лєснічна площадка"
- Раніше ми також розповідали, що не варто вживати вислів "лєснічна площадка".
- Натомість частину загального коридору треба найменовувати "сходовИй майданчик".
- При цьому не забувайте про правильний наголос: "сходовИй майданчик".