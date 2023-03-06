В Україні планують удосконалити іспити у вишах

6 березня 2023, 14:49
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Джерело:

osvita.ua

Міносвіти має намір удосконалити програмне забезпечення для проведення цифрових іспитів у вишах. Зокрема, для вступу до бакалаврату і магістратури.

Про це зазначено у спільному проєкті МОН та Світового банку "Удосконалення вищої освіти в Україні заради результатів". Його мають втілити в життя вже у 2023 році.

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В Україні планують удосконалювати іспити у вишах

Чиновники з Міносвіти зазначають, що Світовий банк планує інвестувати у 2023 році в удосконалення програмного забезпечення НМТ, вступних іспитів до магістратури та єдиного державного кваліфікаційного іспиту.

Також, аби забезпечити стале проведення вступної кампанії планують модернізувати Єдину державну електронну базу з питань освіти. У 2023 році мають запустити національне студентське опитування та єдину електронну  наукову систему.

Заступник очільника МОН Андрій Вітренко заявив, що вищезгаданий проєкт є єдиним інвестиційним проєктом міжнародних фінансових організацій, що надає комплексну підтримку реформуванню українського сектору вищої освіти.

Проєкт має на меті виконання таких завдань:

  • швидке реагування на нагальні потреби вищої освіти;
  • забезпечення відповідності навичок та знань випускників вишів;
  • підвищення ефективності використання бюджетних коштів в освіті;
  • підвищення суспільної довіри до системи вищої освіти України.

До теми Як відбуватиметься вступ у магістратуру в Україні у 2023 році

Як відбуватиметься вступ у магістратуру у 2023 році

  • У Міносвіти повідомили, як відбуватиметься конкурсний відбір до магістратури у 2023 році.
  • Так, бакалаври складатимуть єдиний вступний іспит (ЄВІ).
  • Іспит міститиме два блоки. Зокрема, тест загальної навчальної компетентності (ТЗНК) і тест з іноземної мови (англійської, німецької, французької, іспанської за вибором вступника).
  • Також для вступу на спеціальності шести галузей потрібно буде додатково пройти єдине фахове вступне випробування (ЄФВВ).
  • Воно передбачене для тих, хто планує навчатися на таких спеціальностях:

  1. Соціальні та поведінкові науки;
  2. Журналістика;
  3. Управління та адміністрування;
  4. Право;
  5. Публічне управління та адміністрування;
  6. Міжнародні відносини.
Автор: Марія Волошин