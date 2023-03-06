В Україні планують удосконалити іспити у вишах

Міносвіти має намір удосконалити програмне забезпечення для проведення цифрових іспитів у вишах. Зокрема, для вступу до бакалаврату і магістратури.

Про це зазначено у спільному проєкті МОН та Світового банку "Удосконалення вищої освіти в Україні заради результатів". Його мають втілити в життя вже у 2023 році.

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В Україні планують удосконалювати іспити у вишах

Чиновники з Міносвіти зазначають, що Світовий банк планує інвестувати у 2023 році в удосконалення програмного забезпечення НМТ, вступних іспитів до магістратури та єдиного державного кваліфікаційного іспиту.

Також, аби забезпечити стале проведення вступної кампанії планують модернізувати Єдину державну електронну базу з питань освіти. У 2023 році мають запустити національне студентське опитування та єдину електронну наукову систему.

Заступник очільника МОН Андрій Вітренко заявив, що вищезгаданий проєкт є єдиним інвестиційним проєктом міжнародних фінансових організацій, що надає комплексну підтримку реформуванню українського сектору вищої освіти.

Проєкт має на меті виконання таких завдань:

швидке реагування на нагальні потреби вищої освіти;

забезпечення відповідності навичок та знань випускників вишів;

підвищення ефективності використання бюджетних коштів в освіті;

підвищення суспільної довіри до системи вищої освіти України.

До теми Як відбуватиметься вступ у магістратуру в Україні у 2023 році

Як відбуватиметься вступ у магістратуру у 2023 році

У Міносвіти повідомили, як відбуватиметься конкурсний відбір до магістратури у 2023 році.

Так, бакалаври складатимуть єдиний вступний іспит (ЄВІ).

Іспит міститиме два блоки. Зокрема, тест загальної навчальної компетентності (ТЗНК) і тест з іноземної мови (англійської, німецької, французької, іспанської за вибором вступника).

Також для вступу на спеціальності шести галузей потрібно буде додатково пройти єдине фахове вступне випробування (ЄФВВ).

Воно передбачене для тих, хто планує навчатися на таких спеціальностях: