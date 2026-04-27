Частині вступників у магістратуру спростили вступний тест

В Україні триває реєстрація для участі у вступних іспитах до магістратури та аспірантури. Частині вступників до магістратури при цьому спростили тест.

Про це розповіла очільниця Українського центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко під час вебінару.

Дивіться також Розпочалася реєстрація на іспити до магістратури та аспірантури

Кому спростили вступний іспит?

Так, майбутнім магістрантам спеціальності "Облік і фінанси" спростили предметний тест єдиного фахового вступного випробування.

Вакуленко заявила, що цьогоріч предметний тест "Облік та фінанси" міститиме усі 140 завдань із вибором однієї правильної відповіді. Так, у тесті не буде відкритих завдань, які передбачали розв'язування розрахункових задач і самостійного надання вступником числової відповіді.

Зверніть увагу! 23 квітня розпочалася реєстрація для участі у вступних іспитах до магістратури та аспірантури. Мовиться про єдиний вступний іспит (ЄВІ), єдине фахове вступне випробування (ЄФВВ) та єдине вступне випробування з методології наукових досліджень (ЄВВ). Триватиме реєстрація до 14 травня. Про це інформує Міністерство освіти і науки України.

Торік тест з "Обліку і фінансів" містив 14 таких завдань відкритої форми з короткою відповіддю. Цей тест був єдиним з десяти предметних тестів, який мав завдання відкритого типу.

Однак цьогоріч вирішили уніфікувати усі предметні тести, аби в усіх були завдання з вибором однієї правильної відповіді.

До слова, саме цей предметний тест торік був найскладнішим у межах єдиного фахового вступного випробування для майбутніх магістрантів.

Важливо! Тести для вступу до магістратури можна класти у межах основної сесії за кордоном.

Які зміни у вступній кампанії на магістратуру?