Маша, Маруся чи Марія: як правильно сказати це ім'я українською

Одне з найпопулярніших імен – Марія, в українській мові має свої пестливі варіанти, які відмінні від інших мов.

Яке походження, значення та українські пестливі форми імені Марія, розповідає 24 Канал, посилаючись на "Вікіпедію".

Дивіться також Карина чи Каріна: яка версія імені правильна

Що означає ім'я Марія?

Ім'я Марія одне з найпоширеніших у світі впродовж багатьох століть. Воно присутнє у кожній мові, майже без змін чи деякими трансформаціями, які згодом стали окремим іменем. В Англії – це Мері, Мерілін або Меріот, у Німеччині – Маріхен, Маріке, у Франції – Манон, Маріель, в Іспанії – Маріта, в Італії – Маріелла, в Чехії – Маріка, у Швейцарії – Майя, в Грузії – Ламара, в Ірландії – Мойра.

Ім’я Марія має біблійне коріння. Воно походить від давньоєврейського Miryam, що тлумачиться як – "гірка", "сумна", але також у християнській традиції набуло значення "вибрана", "благодатна".

Згадки про це ім'я можна знайти в Біблії. І найшанованішими святими є Діва Марія – Мати Ісуса Христа та Марія Магдалина.

У слов'янську традицію ім'я потрапило через грецьку форму – Μαρία та латинську Maria. Своє поширення в усій Європі та шанування до імені отримало завдяки Пресвятій Богородиці.

Це ім'я часто беруть другим для подвійних імен – Анна-Марія, чи при хрещенні, якщо світське ім'я дуже екзотичне.

В українській культурі Марія – символ чистоти, материнства й духовної сили. Це одне з найпоширеніших жіночих імен, яке має багато варіантів і пестливих форм, які додають тепла й ніжності імені:

Марійка,

Марічка,

Маріченька,

Марічейка,

Маруся,

Маня,

Маруня,

Марунечка.

Ці форми не лише зменшують ім’я, а й передають емоційний відтінок – любов, ніжність, близькість.

Маруся – народна форма, дуже поширена в піснях і фольклорі – "Ой не ходи, Грицю, та й на вечорниці, бо на вечорницях дівки – молодиці, а там Маруся чорнява сидить".

– народна форма, дуже поширена в піснях і фольклорі – "Ой не ходи, Грицю, та й на вечорниці, бо на вечорницях дівки – молодиці, а там Маруся чорнява сидить". Та навіть варіант – Марічейка відображене у топонімах, – озеро у Карпатах.

відображене у топонімах, – озеро у Карпатах. Марічка – ніжна форма, відома з поезії та пісень – "Ой, Марічко чичері".

А от варіанти – Маша, Машуня, Машаня, – це варіанти характерні для російської мови як для інших жіночих імен (Даша, Юляша, Каріша, Маріша), так і для чоловічих (Саша, Міша, Яша).

Пестливі форми українською не лише прикрашають ім’я, а й відображають багатство нашої мови та здатність передавати найтонші відтінки почуттів.