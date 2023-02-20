"Маша і Ведмідь" та "Фіксики": що не так з російськими мультиками та чому вони шкодять дітям

Українські діти неодноразово дивилися мультики "Маша і Ведмідь" або ж "Фіксики". Це російські мультики, які просто переклали на українську мову. Що не так з цим мультиками та чим їх замінити – читайте у статті.

Деталі розповіла керівниця Центру гідності дитини при Українському Католицькому університеті Христина Шабат. Вона переглянула серіал "Маша і Ведмідь" і пояснила, чому це шкідливий контент і його не варто показувати українським дітям.

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Що не так з мультиком "Маша і Ведмідь"

Цей мультик абсолютно беззмістовний і шкідливий. Адже казки та дитячі мультфільми покликані доносити важливі речі до дітей зрозумілою їм мовою, у розважальній формі. Але щоб досягати більшого охоплення, на жаль, у світі почали створювати безсенсовний контент, де діє лише один принцип – чим смішніше, тим краще.

Експертка наголошує, що хороший мультик повинен показувати дитині елементарні норми прийнятної поведінки:

казати "дякую", "будь ласка" та інші слова ввічливості,

спокійно чекати своєї черги,

перепрошувати, якщо ненароком когось зачепив чи штовхнув,

класти речі на свої місця,

запитувати дозволу взяти чужу річ тощо.

Водночас, хоч за віковою категорією мультик "Маша і Ведмідь" – це контент для дошкільнят, у ньому не вчать цих базових правил.



"Маша і ведмідь" – це шкідливий мультик / Скриншот

Що бачить дитина у мультику про Машу? За словами Христини Шабат, там розкриваються кілька шкідливий речей:

Можна не поважати чужу приватну власність

Адже Маша постійно бере без дозволу чужі речі та трощить майно довкола себе. Крім того, вона за це не отримує жодного покарання, лише сміється з цього.

Отже, дитина з мультика зчитує, що можна не мати чутливості до руйнування чужих речей, можна руйнувати чужі речі.

Маша не реагує на слово "Стоп" і "Ні"

У мультику ведмідь щоразу лишається з наслідками поведінки Маші, але не може її покарати. На цьому прикладі діти вчаться не реагувати на слова дорослих. У дитини не формується поняття справедливості, лише звичка вседозволеності. Цей мультик вчить не дотримуватися правил.

У мультику лише Маша говорить

"Коли Маша говорить, вона або сміється, або віддає накази, або щось стверджує. Вона ніколи не пропонує, не запитує та не веде діалог. Власне тому цей продукт і спрямований на внутрішній російський ринок, бо вони так поводяться: у їхній культурі немає діалогу, дискусії, обговорення", – пояснює експертка.

На її думку, це важлива модель поведінки, яку вони прищеплюють своїм дітям: не думай, виконуй, що кажуть, навіть якщо цей наказ злочинний. Шабат додає, що маленька Маша – це як маленький путін, що живе в голові росіян.

Експертка додає, що переклад мультика на українську мову нічого не змінює. Попри те, що Маша говорить українською, наративи там все одно ворожі.

Що не так з "Фіксиками"

Загалом, ідея виглядає чудово – мультик мав би зацікавити дітей наукою, але в реальності вийшло дещо інше.



"Фіксики" – теж поганий варіант для дітей / Скриншот

Що не так з "Фіксиками":

Є таємничі створіння – фіксики, і є секрет, який діти не повинні розповідати дорослим. Хоча з огляду на безпеку та цивілізовані норми виховання, між дітьми і батьками є взаємна довіра, і діти не мають секретів від батьків.

В кожній серії той самий алгоритм: уявні друзі хлопчика – фіксики, постійно розповідають йому щось про науку. Байдуже, чи хлопчик запитував, чи ні, вони просто дають йому інформацію.

Часто у серіях з’являються соціальні ситуації, але вони завжди залишаються невирішеними: хтось когось образив – серія закінчилась, хтось засмучений і плаче – серія закінчилась, розв'язку немає.

Загалом "Фіксики" нагадують радянську школу: є хтось, хто знає краще за тебе, він тобі скаже правильну відповідь. До того ж, виглядає, що знання важливі, а комунікація і всі soft-skills – ні, вони просто відсутні у мультику.

Чим можна замінити ці мультики

Замість "Фіксиків" експертка радить включати дітям мультфільм "Дослідниця Ада Твіст". Просто порівняйте, як там розвивають допитливість дітей:

У дітей завжди є проблема, яку вони самі прагнуть вирішити.

У кожній серії діти проводять мозковий штурм і приймають усі ідеї, жодну не критикують.

Діти висувають гіпотезу і перевіряють її через експерименти. У них кілька разів нічого не виходить, але вони не здаються, а вдосконалюють свої ідеї.

Тут також є відсилки до наукових фактів, але hard skills тут ідуть фоном, натомість акцент – на м’яких навичках: робота в команді, спілкування, прийняття помилок, багато спроб і підтримка один одного, а для дітей це важливі навички.

Що ще можна подивитися натомість:

Ютуб-канал "Пташеня. Дитячий простір"

"Мої Маленькі Поні", "Щенячий Патруль"

"Повнометражки від Діснея"

"Екранізація історій про Вінні Пуха від Діснея".

До слова, російські окупанти запустили фейк про школи України, але наробили помилок. Ворогів видало незнання української мови: замість "Історії України" вони написали "Исторія", також в нас з 2020 року вчать не "Захист Вітчизни", а "Захист України". Детальніше читайте за посиланням.