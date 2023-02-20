"Маша и Медведь" и "Фиксики": что не так с российскими мультиками и почему они вредят детям

Украинские дети неоднократно смотрели мультики "Маша и Медведь" или "Фиксики". Это русские мультики, которые просто перевели на украинский язык. Что не так с этими мультиками и чем их заменить – читайте в статье.

Детали рассказала руководительница Центра достоинства ребенка при Украинском Католическом университете Кристина Шабат. Она просмотрела сериал "Маша и Медведь" и объяснила, почему это вредоносный контент и его не следует показывать украинским детям.

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Что не так с мультиком "Маша и Медведь"

Этот мультик абсолютно бессодержателен и вреден. Ведь сказки и детские мультфильмы призваны доносить важные вещи до детей на понятном им языке, в развлекательной форме. Но чтобы добиваться большего охвата, к сожалению, в мире начали создавать бессмысленный контент, где действует только один принцип – чем смешнее, тем лучше.

Эксперт отмечает, что хороший мультик должен показывать ребенку элементарные нормы приемлемого поведения:

говорить "спасибо", "пожалуйста" и другие слова вежливости,

спокойно ждать своей очереди,

извиняться, если ненароком кого-то задел или толкнул,

класть вещи на свои места,

запрашивать разрешение взять чужую вещь и т.д.

В то же время хоть по возрастной категории мультик "Маша и Медведь" – это контент для дошкольников, в нем не учат эти базовые правила.



"Маша и медведь" – это вредоносный мультик / Скриншот

Что видит ребенок в мультике о Маше? По словам Кристины Шабат, там раскрываются несколько вредных вещей:

Можно не уважать чужую частную собственность

Ведь Маша постоянно берет без разрешения чужие вещи и крушит имущество вокруг себя. Кроме того, она за это не получает никакого наказания, только смеется над этим.

Итак, ребенок из мультика считывает, что можно не обладать чувствительностью к разрушению чужих вещей, можно разрушать чужие вещи.

Маша не реагирует на слова "Стоп" и "Нет"

В мультике медведь каждый раз остается с последствиями поведения Маши, но не может ее наказать. На этом примере дети не реагируют на слова взрослых. У ребенка не формируется понятие справедливости, только привычка вседозволенности. Этот мультик учит не соблюдать правила.

В мультике только Маша говорит

"Когда Маша говорит, она либо смеется, либо отдает приказы, либо что-то утверждает. Она никогда не предлагает, не спрашивает и не ведет диалог. Именно поэтому этот продукт и направлен на внутренний российский рынок, потому что они так ведут себя: в их культуре нет диалога , дискуссии, обсуждения", – объясняет эксперт.

По ее мнению, это важная модель поведения, которую они прививают своим детям: не думай, выполняй, что говорят, даже если этот приказ преступен. Шабат добавляет, что маленькая Маша – это как маленький путин, живущий в голове россиян.

Эксперт добавляет, что перевод мультика на украинский язык ничего не меняет. Несмотря на то, что Маша говорит по-украински, нарративы там все равно враждебны.

Что не так с "Фиксиками"

В общем, идея выглядит отлично – мультик должен был бы заинтересовать детей наукой, но в реальности получилось несколько иное.



"Фиксики" – тоже плохой вариант для детей / Скриншот

Что не так с "Фиксиками":

Есть таинственные создания – фиксики, и есть секрет, который дети не должны рассказывать взрослым. Хотя ввиду безопасности и цивилизованных норм воспитания, между детьми и родителями есть взаимное доверие, и дети не имеют секретов от родителей.

В каждой серии тот же алгоритм: мнимые друзья мальчика – фиксики, постоянно рассказывающие ему что-нибудь о науке. Неважно, спрашивал мальчик или нет, они просто дают ему информацию.

Часто в сериях появляются социальные ситуации, но они всегда остаются нерешенными: кто-то кого-то обидел – серия закончилась, кто-то расстроен и плачет – серия закончилась, решения нет.

В общем, "Фиксики" напоминают советскую школу: есть кто-то, кто знает лучше тебя, он тебе скажет правильный ответ. К тому же, похоже, что знания важны, а коммуникация и все soft-skills – нет, они просто отсутствуют в мультике.

Чем можно заменить эти мультики

Вместо "Фиксиков" эксперт советует включать детям мультфильм "Исследовательница Ада Твист". Просто сравните, как там развивают любознательность детей:

У детей всегда есть проблема, которую они сами стремятся решить.

В каждой серии дети проводят мозговой штурм и принимают все идеи, ни одну не критикуют.

Дети выдвигают гипотезу и проверяют ее через эксперименты. У них несколько раз ничего не получается, но они не сдаются, а совершенствуют свои идеи.

Здесь также есть отсылки к научным фактам, но hard skills здесь идут фоном, акцент - на мягких навыках: работа в команде, общение, принятие ошибок, много попыток и поддержка друг друга, а для детей это важные навыки.

Что еще можно посмотреть взамен:

Ютуб-канал "Птенец. Детское пространство"

"Мои Маленькие Пони", "Щенячий Патруль"

"Полнометражки от Диснея"

"Экранизация историй о Винни Пухе от Диснея".

К слову, российские оккупанты запустили фейк о школах Украины, но наделали ошибок. Врагов издало незнание украинского языка: вместо "Истории Украины" они написали "История", также у нас с 2020 года учат не "Защиту Отечества", а "Защиту Украины". Подробнее читайте за ссылкой.