"Можемо зробити гірше": Свириденко розповіла, чи буде математика обов'язковою на НМТ

В Україні тривають суперечки щодо перенесення математики до списку вибіркових предметів на НМТ замість обов'язкових. Очільниця уряду Юлія Свириденко не підтримує ідею зміни структури тесту.

Як і скасування для математики статусу обовʼязкового предмета. Про це прем'єрка розповіла під час конференції "Освіта нової України 2.0".

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Що каже прем'єрка про зміни в НМТ?

Посадовиця заявила, що навряд чи у наступні роки змінять структуру НМТ, зокрема заберуть з обовʼязкових предметів математику. Це неправильно. На її думку, самі розмови про це дивні.

Очільниця уряду каже, що до цього питання треба ставитися спокійно. Вона акцентувала, що математика в межах чинних освітніх програм є предметом, який вступники мають скласти.

Вона також застерегла від рішень, які можуть здаватися простішими для вступників, але в підсумку матимуть негативні наслідки.

Зрозуміло, що природа людини така, що завжди хочеться легше, простіше, але насправді ми таким рішенням можемо зробити лише гірше,

– резюмувала Свириденко.

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Що відомо про зміни в НМТ?