Запропонували зміни: чи буде математика обов'язковою на НМТ

Не так давно нардепи пропонували змінити формулу національного мультитесту. Пропозиції стосувалися перш за все зменшення кількості предметів до трьох та виключення математики зі списку обов'язкових предметів.

Очільниця Українського центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко розповіла в інтерв'ю 24 Каналу, чи варто змінювати цю формулу. Також уточнила, чи треба робити математику предметом на вибір.

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Чи має бути математика обов'язковим предметом на НМТ

Вакуленко вважає, що наразі три обов'язкові предмети – математика, українська мова та історія України – це і є та база, на основі якої УЦОЯО може робити висновки про потенційних вступників.

Держава, обираючи модель вступних випробувань, має проєктувати потенційних студентів вишів. І це можна зробити за допомогою саме цих трьох фундаментальних галузей,

– акцентує вона.

Директорка Центру також заявила, що опанування академічних програм у вишах потребує глибокого розуміння основ математики, статистики, аналізу, роботи з діаграмами, з числами, з даними.

Це частина будь-якої університетської освіти, незалежно від того, на якому профілі ви навчаєтеся. Так само можу пояснити й щодо української мови та історії України,

– додала вона.

Вакуленко наголошує, що це інструменти для опанування цієї програми. Якщо випускник не змін їх опанувати хоча б на базовому рівні, то, напевно, йому ще рано здобувати вищу освіту.

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Що відомо про зміни в НМТ?