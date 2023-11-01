Здивуєтесь, але факт: коли найкраще вчити математику

Учені перевірили гіпотезу про те, чи справді вчити чи розв'язувати складні математичні завдання ефективніше перед сном. Для цього вони залучили кілька десятків учасників.

Учасники дослідження вивчали складні задачі на множення у двох різних умовах. Одні – перед сном, інші – вранці.

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Коли найкраще вчити математику

Якість запам'ятовування матеріалу перевірили через 10,5 годин після навчання.

Результати засвідчили, що учасники, які навчалися перед сном, запам'ятовували інформацію краще, ніж ті, хто навчався вдень.

Навіть ті учасники, які мали низький початковий рівень навчання, продемонстрували, наскільки позитивним є вплив сну на пам'ять.

Ці результати продемонстрували, що сон є дуже важливим фактором для ефективнішого запам'ятовування інформації. Що цікаво, добре запам'ятати матеріал перед сном змогли навіть учасники з низьким рівнем знань.

Тепер фахівці хочуть дослідити, як сон впливає на пам'ять дітей, які вивчають простіші матеріали. Так, дослідники мають намір отримати і надати додаткові практичні рекомендації для навчання.

Українка отримала престижну міжнародну премію з математики

Українка Катерина Пожарська здобула міжнародну премію Joseph F. Traub Information-Based Complexity Young Researcher Award 2023 з математики.

Її присудили за "внесок у теорію інформаційної складності".

Премію присуджують щороку лише одному молодому науковцю, якому ще не виповнилось до 35 років, у галузі математики.

Переможниця отримала як нагороду 1000 доларів та пам'ятну табличку.