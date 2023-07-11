Ці слова зачаровують: що означає "метикувати" і "байдикувати"
11 липня 2023, 17:12Читать новость на русском
Українська мова багата на красиві та оригінальні слова. При цьому значення деяких українці можуть навіть і не знати.
Зокрема, в нашій мові є такі красиві слова як "метикувати" і "байдикувати". 24 Канал підкаже, що вони означають.
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Що означають слова "метикувати" і "байдикувати"
- метикувати
Слово "метикувати" має такі схожі значення:
- мати здатність міркувати, думати;
- міркувати над чим-небудь; розмірковувати;
- розуміти щось, догадуватися про смисл чого-небудь;
- розумітися на чомусь;
- прикидати в голові; обмірковувати, обдумувати;
- обмірковуючи, придумуючи, здійснювати що-небудь.
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- байдикувати
А "байдикувати" означає нічого не робити, нічим не займатися.
Якщо ж ви бачите, що хтось з ваших близьких нічого не робить, ви також можете вжити красивий фразеологізм і сказати, що він чи вона "б'є байдики".