Ці слова зачаровують: що означає "метикувати" і "байдикувати"

11 липня 2023, 17:12
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Українська мова багата на красиві та оригінальні слова. При цьому значення деяких українці можуть навіть і не знати.

Зокрема, в нашій мові є такі красиві слова як "метикувати" і "байдикувати". 24 Канал підкаже, що вони означають.

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Що означають слова "метикувати" і "байдикувати"

  • метикувати

Слово "метикувати" має такі схожі значення: 

  • мати здатність міркувати, думати;
  • міркувати над чим-небудь; розмірковувати;
  • розуміти щось, догадуватися про смисл чого-небудь;
  • розумітися на чомусь;
  • прикидати в голові; обмірковувати, обдумувати;
  • обмірковуючи, придумуючи, здійснювати що-небудь. 

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  • байдикувати

А "байдикувати" означає нічого не робити, нічим не займатися. 

Якщо ж ви бачите, що хтось з ваших близьких нічого не робить, ви також можете вжити красивий фразеологізм і сказати, що він чи вона "б'є байдики".

Автор: Марія Волошин