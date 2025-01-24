Модернізовані ЗВО отримають нових менеджерів: МОН готує фахівців

Міносвіти оголосило про підготовку менеджерів з сучасного управління університетами. Необхідність у нових фахівцях постає з реформою вищої освіти в Україні та трансформацією вишів.

Одним із кроків модернізації закладів вищої освіти буде підготовка академічних менеджерів середньої ланки. Про такі нововведення повідомило Міносвіти, пише 24 Канал.

Дивіться також "Найбільша проблема після безпеки": експертка про систему оцінювання в школах

Трансформація ЗВО і підготовка нових фахівців

Підготовка нових фахівців розпочнеться у 2025 році. Орієнтовна цифра – біля тисячі спеціалістів, які вивчатимуть сучасні методи управління університетами. Така необхідність постає зі зміною мережі вишів в Україні – їх планують залишити біля 100. А відповідно необхідне управління новими укрупненими закладами освіти, проходження певного адаптивного періоду.

Крім того, МОН планує у 2025 році розширити охоплення університетів, що може брати участь у проєктах трансформації вищої освіти в Україні. Основна мета проєкту – підвищення конкурентоспроможності закладів вищої освіти через розвиток лабораторії, навчально-дослідницької бази, а також посилення управлінської ефективності та обміну експертизою для вивчення міжнародної практики.

Одну з підтримок у цьому процесі трансформації надає Світовий банк. У межах спільного проєкту UIHERP "Удосконалення вищої освіти за результатами" на розвиток сприятливості університетів та підтримки системи вищої освіти виділено $200 мільйонів.

Наразі мережу ми скоротили на дев’ять закладів і в кожному разі посилюємо конкурентоспроможність укрупнених осередків. Завдяки проєкту Світового банку ці університети вже почали отримувати $1,5 мільйона на сучасне обладнання, яке дасть змогу підвищити ефективність навчання, якість наукових досліджень та кадрового потенціалу,

– зазначає Михайло Винницький.

Перші постачання обладнання вже почалися до закладів освіти Одеси, Миколаєва та Дніпра, тендери тривають.